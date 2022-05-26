وفاة النقيب محمود فريد معاون مباحث مركز أبو صوير بالإسماعيلية

لقى النقيب محمود فريد نايف، معاون مباحث مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، وشخص آخر، مصرعهما، إثر حادث تصادم سيارتي ملاكي بالكيلو 11، أمام عزبة المنشار بطريق «الإسماعيلية – بورسعيد».

وعلى الفور جرى نقلهما مصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتلقى العلاج، لكنها لفظا أنفاسهما الأخيرة بعد وصولهما المستشفى.

حادث سير بالكيلو 11 أمام عزبة المنشار

بدأ الحادث بتلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، بلاغا يفيد بتصادم سيارة ملاكي بأخرى بالكيلو 11، أمام عزبة المنشار بطريق «الإسماعيلية – بورسعيد»، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، ولفظا أنفاسهما الأخيرة فور وصولهما المستشفى.

تبين أن أحدهما النقيب محمود فريد نايف، معاون مباحث مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، الذي أصيب بتوقف بالقلب والتنفس، واشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح قطعية متفرقة، والآخر بتوقف بالقلب والتنفس، وكسر مضاعف بالقدم اليمنى، وجرح متهتك بفروة الرأس، ولفظا أنفاسهما الأخيرة بعد وصولهما المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

دفعة عام 2018

وبحسب مصدر، فإن النقيب محمود فريد من أبناء مدينة أبو كبير التابعة لمحافظة الشرقية، وتخرج من كلية الشرطة عام 2018، وعمل بالمباحث الجنائية، حتى جرى تعيينه معاونا لمباحث مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

أصدقاء النقيب محمود فريد نايف، معاون مباحث مركز شرطة أبو صوير، الذي يبلغ من العمر 29 عاما، تلقوا خبر وفاته بصدمة شديدة وحزن، لتميزه بين زملائه بالكفاءة؛ إذ وصفه أصدقائه على موقع التواصل الاجتماعي بالاحترام والكفاءة، وكان خدوما لأهل بلدته، مشيرين إلى أن زفافه كان منذ 3 أشهر، ولم تكتمل فرحته، وفارق الحياة في لحظة، مؤكدين أنه كان شجاعا ولديه إرادة في كل خطوة نجاح.