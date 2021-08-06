حركة تنقلات مديرية أمن الإسماعيلية 2021.. بالأسماء

أصدر اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، حركة تنقلات داخلية بين ضباط المديرية، وضباط البحث الجنائي، على مستوى أقسام الشرطة والمراكز.

وشهدت الإسماعيلية تنقل عدد كبير من رؤساء وحدات البحث الجنائي والأقسام، وشملت الحركة تعيين المقدم مروان الطحاوي، رئيسا لمباحث مركز الإسماعيلية، والإبقاء علي الرائد أنور القاضي، رئيسا لمباحث أول، وتعيين المقدم حازم حسام، رئيسا لمباحث قسم ثان، والمقدم محمد البرماوي، رئيسا لمباحث قسم ثالث.

كما شملت الحركة، تعيين الرائد مصطفى سلامة، لمركز القنطرة شرق، والمقدم محمد سكر، رئيسا لمباحث القنطرة غرب، والمقدم محمد يونس، رئيسا لمباحث مركز أبو صوير، والرائد سليمان عيسي، رئيسا لمباحث فايد.

وشملت الحركة تعيين الرائد محمد فؤاد، رئيسا لمباحث التل الكبير، والرائد محمد سالم، رئيسا لمباحث القصاصين، والرائد حسن رضوان، رئيسا لمباحث المرور، وتعيين المقدم محمد سليمان، رئيسا لمكتب تحريات المديرية، والمقدم محمد هشام، رئيسا لمباحث الأحداث.

كما تم تعيين الرائد أحمد جمال، رئيسا لمباحث الآداب، والرائد أشرف جمال، لمباحث تنفيذ الأحكام، والمقدم خالد صبرة، لمباحث الهجرة غير الشرعية، والمقدم عادل الجزار، رئيسا لمباحث المرافق، والمقدم إسلام العربي، لمباحث تأمين الطرق، والمقدم تامر عبد العال، رئيسا لمباحث الأموال العامة.

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قد أصدر حركة تنقلات قبل عدة أيام شملت تصعيد اللواء منصور لاشين، من حكمدار لمديرية أمن الإسماعيلية، إلى مساعد لوزير الداخلية، ومديرا لأمن الإسماعيلية، ضمن حركة الوزارة الكبري.