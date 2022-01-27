«أمن الإسماعيلية» يضبط 36 كيلو هيروين خام وشابو بحوزة تجار سيارات

وجهت مديرية أمن الإسماعيلية ضربة موجعة إلى مروجي المواد المخدرة بنطاق المحافظة والمراكز والمدن، بالقبض على تشكيل عصابي وبحوزته كمية كبيرة من مخدري الهيروين والشابو.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات من وحدة مباحث مركز شرطة فايد عن اتجار شخصين في المواد المخدرة على نشاط واسع وإخفاء عمليات التهريب تحت ستار نشاط الاتجار في السيارات.

تحديد هوية المتهمين بتجارة المخدرات

وتمكنت وحدة مباحث مركز فايد برئاسة المقدم محمد عمر من تحديد هوية المتهمين وهما «أحمد.ز» 28 سنة و«إبراهيم.م» 25 سنة، ورصد كافة تحركاتهما بسيارتين إحداها ملاكي والأخرى ربع نقل بدائرة المركز لاستلام وتسليم المواد المخدرة.

ونجح فريق من المباحث الجنائية ضم النقباء زياد إسماعيل ومحمود عبد اللطيف وعلي طه وأحمد ممتاز ومحمد عبد الباسط وأحمد حفني من القبض على المتهمين وبحوزتهما 30 كيلو من مخدر الهيروين الخام و6 كيلو من مخدر الشابو.

وقالت مصادر أمنية، إن المتهمين كانا يخططا لتوزيع المواد المخدرة على صغار التجار بدائرة المركز والأماكن المختلفة في مدينة الإسماعيلية، فيما تحفظت الشرطة على المضبوطات والسيارات وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تكثيف الحملات على تجار المخدرات في الإسماعيلية

ووجه اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، ضباط البحث الجنائي بضرورة تكثيف الحملات علي تجار ومروجي المواد المخدرة في كافة نطاقات المحافظة واستهداف أي بؤرة تؤكد التحريات وجود مروجين للمخدرات بها.

ونجح ضباط مديرية أمن الإسماعيلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض على عدد من التشكيلات العصابية وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة كالحشيش والهيروين والشابو والبانجو تجاوزت 4 أطنان خلال شهرين.