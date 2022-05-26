محاكمة رئيس حي مصر القديمة و8 آخرين بتهمة تقاضي رشوة بعد قليل

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، اليوم الخميس، جلسة محاكمة رئيس حي مصر القديمة السابق، و8 أشخاص آخرين،بتهمة تقاضي مبلغ مالي قدره 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين حاتم محمد الخولي، وتامر حمدي سعودي، وبشير عبدالرؤوف بشير، وأمانة سر أحمد صبحي عباس، ومحمد فاروق.

تورط المتهمين في قضية رشوة

وجاء في أوراق القضية، التي حملت رقم 8954 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 1051 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة 813، المقيدة برقم 265 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، قيام المتهمين بالتورط في تقاضي مبلغ مالي 400 ألف جنيه من أحد متعهدي القمامة العاملين في نطاق الحي على سبيل الرشوة، وهم «ع. خ»، 54 عاما، رئيس حي مصر القديمة، و«ع. ج»، 68 عاما، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة، و«م. س»، 32 عاما، مدير شركة لخدمات النظافة، و«م. ع»، 46 عاما، مالك شركة لخدمات النظافة، و«ج. م»، 53 عاما، متعهد جمع مخلفات»، و«ج. ش»، 53 عاما، متعهد جمع مخلفات، و«ع. ا»، 54 عاما، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة، و«و. ب»، 61 عاما، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة»، و«و. ف»، 46 عاما، مالك شركة مكة المكرمة لخدمات النظافة.

الإخلال بمهام الوظيفة

ووفقا لأوراق القضية، وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها أن المتهم الأول بصفته موظف عمومي رئيس حي مصر القديمة طلب مبلغا ماليا على سبيل الرشوة للإخلال بأداء عمل من وظيفته، وطلب 80 ألف جنيه من «ج. ع»، و«م. ث»، و«م. ع».

فيما تلقى المتهمون من الثاني حتى الأخير، بواسطة المتهم الثاني وآخر توفى، مبالغ مالية دورية قيمتها 80 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وجاء ذلك مقابل عدم اتخاذ إجراءات توجب فسخ تعاقداتهم أو توقيع غرامة مالية عليهم، لدى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

وقدم المتهمون من الثاني حتى الأخير مبلغًا ماليًا على سبيل الرشوة لموظف عمومي للإخلال بأداء وظيفته، من خلال تقديمهم للمتهم الأول رئيس حي مصر القديمة بواسطة المتهم الثاني وآخر توفي مبالغ الرشوة محل الاتهام.