تعقد عدد من الشركات المصرية والإيطالية، مباحثات مهمة لتعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، في إطار حرص الجانبين على تعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال الواعد، بعد النجاحات الكبيرة التي تعاون فيها الجانبين، خاصة المشروعات التي تعاونت فيها شركة «إيني» الإيطالية مع السلطات المصرية، ومن بينها اكتشاف حقل «ظُهر».

تعزيز التعاون في الغاز الطبيعي

ومن المُقرر أن تُنظم المباحثات في صورة ورشة عمل للشركات المصرية والإيطالية المُهتمة بملف الطاقة، والمتعاونة بين الجانبين في مشروعات الغاز الطبيعي، حسب ما ذكر السفير الإيطالي لدى القاهرة، ميكيلي كواروني، على هامش لقائه المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وذكرت وزارة الإنتاج الحربي، في بيان صادر عنها قبل قليل: «قدّم (كواروني) خلال اللقاء، دعوة للمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لحضور ورشة عمل يوم 14/6/2022 للشركات المصرية والإيطالية حول المشروعات المتعلقة بـ الغاز الطبيعي».

وتناول اللقاء بين وزير الإنتاج الحربي، والسفير الإيطالي بحث مجالات التعاون بين شركات الوزارة والشركات الإيطالية العاملة في مجالات مناسبة، في ضوء خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي.

مجمع صناعي لتوفير مجموعات الغاز المضغوط لسوق السيارات

وتعمل وزارة الإنتاج الحربي، بالتعاون مع شركة إيطالية لتأسيس شركة لإنشاء مجمع صناعي لتوفير مجموعات الغاز الطبيعي المضغوط لسوق السيارات.

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال اللقاء، إنّ هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تعمل الدولة على تصنيع العديد من المنتجات، والتي تعتمد مصر في جانب منها على الاستيراد، ومن بينها بعض مستلزمات الإنتاج.

ولفت إلى أنّ الوزارة تعمل في هذا الصدد على التعاون مع المصنعين المصريين، والشراكة مع المصنعين العالميين لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات في الشركات التابعة لدى الوزارة.