الإنتاج الحربي تبحث تسويق منتجات الشركات التابعة إلكترونيا

اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع المهندس ناصر فؤاد، المشرف على قطاع التسويق والمعارض في الهيئة القومية للإنتاج الحربي، بمقر ديوان عام الوزارة، وذلك بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

تعزيز التسويق الإلكتروني للمنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ الوزارة تعمل على تطوير منظومة التسويق والمعارض، من خلال تعزيز خبرات العاملين بها من المتخصصين في مجال التسويق والمعارض، ضمن خطة عمل مبنية على توفير منظومة متطورة لخدمة العملاء، والاشتراك في المعارض المحلية والدولية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، لافتا إلى أنّ الاجتماع شهد التركيز على بحث أوجه تعزيز التسويق الإلكتروني للمنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي.

التجارة الإلكترونية وتنمية الاقتصاد

وأشار الوزير مرسي، إلى أنّ التسويق الإلكتروني إحدى آليات التكنولوجيا الحديثة لتسويق المنتجات بشكل أسرع وأسهل وفي أي وقت، كما يتيح تعزيز التفاعل مع العميل، مضيفا أنّ التجارة الإلكترونية تلعب دور محوري في تنمية اقتصاديات دول العالم، عبر توسيع دائرة التسويق المحلي والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وإيجاد أسواق جديدة يصعب أحيانا الوصول إليها في ظل التجارة التقليدية.

وقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، إنّ خبرات شركات الإنتاج الحربي وإمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية والفنية، تمكّنها من تصنيع منتجات مطابقة لمعايير الجودة العالمية وذات كفاءة عالية وبأسعار منافسة عن مثيلاتها في السوقين المحلي والدولي، مشيرا إلى حرص الوزارة على الاهتمام بالتدريب والتأهيل وتحسين أداء العاملين بالشركات والوحدات التابعة، والتطوير الدائم للآلات والمعدات والمنظومات بها لمواكبة التطور التكنولوجي.