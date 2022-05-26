إصابة 10 طالبات في حادث سير أثناء ذهابهن للامتحان بكفر الشيخ

أصيبت 10 طالبات، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارتين، قبل نفق مدينة برج البرلس على الطريق الدولي الساحلي بالبرلس، وجرى نقل المصابات للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، أن حالة الطالبات المصابات إثر حادث سير على طريق البرلس الدولي الساحلي مطمئنة، وإن الإصابات متنوعة بين كدمات وسحجات واشتباه كسور.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنه جرى تقديم كافة الإسعافات الأولية للطالبات المصابات في الحادث ورفع حالة الطوارئ للاطمئنان عليهن، وإخطار غرفة علميات المحافظة بوقوع الحادث.

نقل الفتيات المصابات لمستشفى البرلس

واستقبل مستشفى برج البرلس المركزي اليوم، 10 طالبات مصابات في حادث تصادم سيارتي ملاكي ونصف نقل «بوكس»، وذلك أثناء ذهابهن لأداء امتحانات الصف الثاني الثانوي، حيث جرى نقل المصابات عبر 5 سيارات إسعاف، ووقع الحادث قبل قبل نفق مدينة برج البرلس على الطريق الدولي الساحلي بالبرلس.

وكان مدير أمن كفر الشيخ، اللواء أشرف صلاح درويش، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس، صباح اليوم يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل بوكس اسفر عن غصابة 10 طالبات، حيث جرى نقلهم لمستشفى برج البرلس المركزي لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

تيسير حالة الطريق بعد الحادث

وجه مدير الأمن بانتقال دورية أمنية لتسيير حالة الطريق، وانتقل عدد من ضباط مركز شرطة البرلس لموقع الحادث، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجار سؤال الطالبات المصابات في الحادث وقائدي السيارتين.

فيما جرى تسيير الحركة المرورية على الطريق الذي توقف لبضع دقائق بعد حادث التصادم، ووفق شهود عيان فإن السيارة الملاكي اصطدمت بالسيارة النصف نقل التي تقل الطالبات أثناء توجههن للامتحانات.