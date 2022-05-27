حظك اليوم برج الأسد الجمعة 27-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، عن توقعاتها اليوم الجمعة لمولود برج الأسد، حيث أكدت أن اليوم سوف يكون عصيبًا على مولود برج الأسد، نظرًا لوجود القمر في وضع معاكس في برجه، وهذا سوف يزيد من حدته وعصبيته في تعاملاته مع المحطين به على الصعيد المهني والعائلي.

لهذا تنصح الأفلاك مولود برج الأسد اليوم، بضرورة الهدوء والتروي والسيطرة على الانفعالات غير الضرورية، والابتعاد عن الأشياء أو الحوارات التي قد تعرضك للاستفزاز ولإظهار حدتك وعصبيتك، كما تنصحك الأفلاك بضرورة المحافظة على حالاتك الصحية وعدم الإهمال فيه.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

أكدت خبيرة الفلك والابراج عبير فؤاد، أن مولود برج الأسد عرضة اليوم للكثير من الضغوط النفسية، وذلك فى المحيط العائلي، كما يشعر بالكثير من الضغط والانفعال فى حوارته مع شريك حياته أو ممن يحب، لهذه عليه الحيطة والحذر وإلزام الهدوء اليوم، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

ما زالت الأفلاك معاكسة لك اليوم مولود برج الأسد، وذلك كما أعلنت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وذلك بسبب وجود القمر اليوم في وضع معاكس داخل برجك، وهذا سوف يؤثر عليك بشدة وعلى قرارتك، لهذا من الأفضل أن تؤجل أي قرارات مهمة على الصعيد المهني، حتى لا تتعرض لأي خسائر، كما تنصحك الأفلاك، بضرورة أن تعتني بحالتك الصحية، ولا تقوم بأي خطوات غير مدروسة.