حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 25-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يُعرف عن مواليد برج الأسد حب الظهور والتفاخر والتباهي بإنجازاته، فمن أبرز صفاته الثقة بالنفس، والتي تصل في بعض الأحيان إلى الإفراط، ويراها البعض غرورا ونرجسية، إلا أنه شخصي عاطفي للغاية، ومحب لمن حوله ويقدم المساعدة لأي شخص.

وللمهتمين بعلوم الفلك وحركات الكواكب والتغيرات التي يمكن للخبراء اكتشافها، يستعرض موقع بوابة «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وهذا ضمن الأخبار التي تقدمها البوابة على مدار اليوم:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

تقول خبير الأبراج «عبير فؤاد» لمولود برج الأسد، إن حظك اليوم بالنسبة العملي والمهني يكون جيدا، حيث يتواجد القمر في منزل الحظ يمدك برغبة في المعرفة والتعاون مع الجميع رغم الضغوط، ويساعدك ذلك على التطور، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي توضح «فؤاد» لمواليد هذا البرج، أن الوضع الفلكي داعم، وقد يقود ذلك لعلاقات ناجحة، والوقت مناسب لإصلاح علاقتك بالمحيطين بك.

مشاهير برج الأسد

يستطيع مواليد برج الأسد لفت انتباه الكثيرين من أول جملة يتحدثون بها، ومن أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج الفنان الراحل سعيد صالح، والفنان الكبير أحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، الفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.