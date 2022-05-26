«صحة الغربية» تكرم خريجي تكنولوجيا العلوم الصحية

شهد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، حفل تكريم خريجي كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، في أقسام الأشعة والإحصاء والمعلومات والأسنان والمراقبين، وذلك بحضور حسن أبو النجا، نقيب العلوم الصحية بالغربية، والدكتور هشام شيحة، مدير عام الطب العلاجي في مديرية الصحة بالغربية، ومحمد عريبي، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عبد المنعم شهاب، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، وعدد من قيادات مديرية الصحة بالغربية ونقابة العلوم الصحية بالغربية، وأسر وعائلات الخريجين، وسط حالة من السعادة والفرح.

الخريجون شموع المستقبل في الحياة المهنية

وأعرب وكيل وزارة الصحة في محافظة الغربية عن سعادته بهذا الحفل ومشاركته فيه قائلاً: «أشعر بالسعادة لوجودي بين هذه الكوكبة من الخريجين والخريجات، حيث أن هؤلاء الطلاب هم شموع المستقبل في الحياة المهنية الطبية وخدمة الوطن، حق لكم أن تفخروا بأنفسكم لتخرجكم من الكلية وتواجدكم في سوق العمل».

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالغربية: «أعزائي الخريجين هذا يوم الحصاد، فحق لكم أن تقطفوا الثمار، وحق لكم أن تكونوا سفراء لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية بالجد والاجتهاد والمثابرة والإخلاص والأمانة والمبادرة الحسنة قولا وفعلا وعملا».

التواصل بين الخريجين والطلبة

كما طالب وكيل «صحة الغربية»، حسن أبو النجا، نقيب العلوم الصحية، بالتواصل الدائم بين شباب الخريجين والطلاب الحاليين بالجامعة، وذلك بالآراء البناءة والفكر المستنير لصالح دعم منظومة التعليم والبحث العلمي بالجامعة.