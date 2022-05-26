«رياضة الغربية» تطلق أولى فعاليات دوري رواد مصر «صور»

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، «الإدارة العامة للرياضة»، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية «الإدارة العامة للقاعدة الشعبية»، أولى فعاليات الأدوار التمهيدية لدوري رواد مصر بقطاع زفتى.

وقال يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، إن بطولة دوري رواد مصر تقام خلال الفتره من 25 مايو الجاري وحتى 30 يونيو المقبل للمرحلة السنية فوق 40 عاما، وقد انطلقت بمشاركة 40 فريقا من عشر إدارات فرعية بنظام المجموعات في كل إدارة، بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة في الأدوار التمهيدية والنهائية وصولاً إلى النهائيات، ويتم تصعيد المركز الأول من كل مجموعة ويتم تنفيذ قرعه للفرق المشاركه بالأدوار النهائية.

نتائج المباريات في دوري رواد مصر

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن ملاعب مراكز شباب زفتى شهدت اليوم، المباريات التمهيدية لدوري رواد مصر في «خماسي كرة القدم، الشطرنج، كرة السلة» بقطاع زفتى.

وأسفرت النتائج الجولة التمهيدية عن الآتي:

المباراة الأولى: فوز زفتى على سندبسط بنتيجة 6 / 2.

المباراة الثانية: فوز «م.ش سنباط» على «م.ش حانوت» بهدفين دون رد.

المباراة الثالثة: فوز زفتى على سنباط بنتيجة 4 / 2.

التصفيات المؤهلة لبطولة الجمهورية

وفي الشطرنج، فاز اللاعب محمد إبراهيم الكوراني، لاعب نادي زفتى الرياضي، كما حقق نادي زفتى الرياضي المركز الأول في كرة السلة.

وأقيمت التصفيات النهائية للشطرنج بوصول اللاعب سامي عفيفي من إدارة شباب طنطا ثان، واللاعب عماد الدين عبدالله من إدارة شباب زفتى، وانتهت بفوز الثاني باللقب والوصول للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.