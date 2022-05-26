تنظيم زيارات ميدانية للوفود المشاركة في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

تنظم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج زيارات ميدانية بالمدن والمجمعات الصناعية للوفود المشاركة بفعاليات النسخة السادسة لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، المقرر عقده خلال الفترة من 31 مايو وحتى 1 يونيو المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور عدد كبير من علماء وخبراء مصر في الخارج إلى جانب رجال الصناعة في مصر وعدد من ممثلي الشركات العالمية، وينظم المؤتمر وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للاستثمار.

وتستهدف سلسلة الزيارات الميدانية التى تنظمها الوزارة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة، إطلاع الوفود المشاركة على التطور الكبير الذي تشهده كافة القطاعات الصناعية من خلال المقومات والإمكانات الصناعية الهائلة المتوافرة في مصر ودعم توجهات الدولة نحو توطين الصناعة الوطنية والترويج للفرص والمقومات الاستثمارية بالاقتصاد المصري وكذا الاستفادة من الكوادر والخبرات المصرية بالخارج في تطوير القطاع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات.

الزيارات تشمل العاشر من رمضان والعبور ومدينة الدواء والمجمعات الصناعية في بدر وبورسعيد وبني سويف

وتتضمن الزيارات الميدانية المقررة، زيارة لمجمع الروبيكى الصناعي بمدينة بدر حيث يضم الوفد المشارك في الزيارة خبراء ومتخصصين في مجالات الغزل والنسيج والملابس والتكنولوجيا، والطاقة الخضراء المستخدمة في قطاع الغزل والنسيج بالإضافة إلى مجالات الصباغة والتجهيز، كما تتضمن الزيارات زيارة للمجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد حيث يضم الوفد المشارك متخصصين في مجالات الألبان والبرمجيات والإنشاءات والهندسة الكهربائية.

كما سيتم تنظيم زيارة ميدانية لمدينة الدواء بمحافظة القليوبية حيث يضم الوفد المشارك خبراء في مجالات الصناعات والتكنولوجيا الحيوية والخدمات الصحية وعلوم الأدوية إلى جانب مجالات علم المناعة وتطوير اللقاحات والكيمياء الحيوية والبيولوجية.

خبراء ومتخصصين في مجالات التعبئة والتغليف والميكانيكا وتصنيع محركات الطائرات

وتشمل الزيارات الميدانية أيضاً زيارة لمدينة العاشر من رمضان بمشاركة وفد يضم عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات التعبئة والتغليف والميكانيكا وتصنيع محركات الطائرات وتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة وأنظمة التصنيع الذكي وهندسة المركبات العاملة بالطاقة المتجددة، كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية لمدينة العبور ومجمع بني سويف الصناعي.