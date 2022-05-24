نبيلة مكرم: النسخة 6 من «مصر تستطيع» ستبحث توطين الصناعة في ظل الأزمة العالمية

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، إن تكليفات القيادة السياسية منذ عودة وزارة الهجرة للحكومة كانت تستهدف التواصل مع المصريين بالخارج والتواصل مع علماء مصر في الخارج حيث تمت المؤتمرات على مدار 5 سنوات ماضية وتم تسليط الضوء على المرأة المهاجرة وكذلك سلسلة مصر تستطيع عن التعليم والاستثمار وسيتم إطلاق النسخة السادسة يوم الثلاثاء المقبل للحديث عن ملف توطين الصناعة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم.

الجلسات تبدأ الأسبوع المقبل

وأضافت «مكرم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المؤتمر سيشهد 4 جلسات تستعرض ما تحتاجه الدولة المصرية، وسيتم إجراء جلسات افتراضية للمصريين في خارج للتعريف باستراتيجات الدولة المصرية المختلفة والتي تسعى لتحقيقها.

تسهيل التعاون بين الخبرات ورجال الأعمال

وأوضحت وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، أن الخبراء يتحدثون في المؤتمر وتوجد توصيات مختلفة بحيث يتم تسهيل زيارة الخبراء للوزراء والمجمعات الزراعية والصناعية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث يشارك رجال الأعمال الأفارقة ورجال الأعمال من مختلف الدول، متابعة: «بعد المؤتمر هنسهل لقاء رجال الأعمال بالوزراء والخبراء عشان يبقى في تنسيق بين الأفكار والأشخاص الداعمة والتي ستنفذ الأمر».

مؤتمرات مصر تستطيع

وأطلقت الدولة المصرية في جمهوريتها الجديد منذ 5 سنوات سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع التي تعمل على إفادة مصر بأبناءها في الخارج من أصحاب الخبرات المختلفة في المجالات المتنوعة.