مؤتمر «مصرتستطيع بالصناعة»، النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، يأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، من خلال تعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال.

ويستهدف المؤتمر، استفادة رجال الصناعة بمصر من خبرائنا بالخارج، وتبادل الخبرات معهم، وهو ما يخدم ويطور القطاع الصناعي المحلي، في إطار دعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن 3 خبراء مشاركين بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

معلومات عن 3 خبراء مشاركين بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

1- كيز تيلور

- لديه خبرة أكثر من 35 عاما فى مجال الصناعة.

- قضى 20 عاما فى شركة للهندسة والمقاولات.

- تولى تطوير أعمال الشركة، لتشمل سلسلة من الشركات التابعة الناجحة، حيث تتجاوز مبيعات الشركة حاليا حوالى 1.3 مليار دولار.

- أشرف على تقديم أكثر من 100 مشروع مليىء بالتحديات فى الإمارات العربية المتحدة، قطر، المملكة العربية السعودية، زامبيا، إثيوبيا، بما فى ذلك المطارات والتجزئة والضيافة والمبانى الشاهقة.

- تخرج فى جامعة ويتواترسراند فى جوهانسبرج جنوب إفريقيا.

- أحد الخبراء المشاركين فى مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة».

2- إديتوالا أونامي

- محام دولي.

- ممثل نيجيريا فى المفاوضات الفنية للقارة الأفريقية بمنطقة التجارة الحرة.

- الرئيس التنفيذي لشركة نوربيز.

- الشريك المؤسس والشريك القانوني لفيوتشر أفريقيا.

- حاصل على البكالوريوس فى القانون من جامعة لاجوس نيجيريا.

- نال الدكتوراة فى القانون الدولي من جامعة كامبريدج المملكة المتحدة.

3- جايمس شيموازا

- عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال (الكوميسا).

- رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة فى ملاوي.

- مدير عام بشركة خدمات الكمبيوتر التجارية المحدودة، ولهم صفقات مع العديد من الشركات كامايكروسوفت وأبل وديل.

- حاصل على دبلوم دراسات عليا فى تحليل وتصميم نظم الأعمال من كلية إدارة الأعمال بجامعة سيتي لندن.

- حاصل على ماجيستير فى تحليل وتصميم نظم الأعمال من كلية إدارة الأعمال بجامعة سيتى لندن.