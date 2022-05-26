بعد إصابة 26 طفلا.. كل ما تريد معرفته عن فيروس أنفلونزا الطماطم؟

قال موقع «دي إن إنديا»، في تقرير اليوم، إنه تم اكتشاف إصابة 26 شخصا بفيروس إنفلونزا الطماطم في «أوديشا»، وذكر الموقع أن أنفلونزا الطماطم شائعة بين الأطفال دون سن الخامسة، وبذلك ينضم هذا الفيروس إلى مرض التهاب الكبد الغامض الذي ينتشر بين الأطفال خلال الفترة الأخيرة ويثير قلق العالم.

وأوضح الموقع أن الطفل المصاب بمرض إنفلونزا الطماطم يعاني من الحمى، وعادة ما تكون مصحوبة بطفح جلدي وتهيج الجلد والجفاف، وهي تتشابه كذلك مع بعض أعراض جدري القرود.

ظهور أعراض أنفلونزا الطماطم على 26 طفلا في الهند

وظهر فيروس أنفلونزا الطماطم بمدينة أوديشا حيث تم تشخيص 26 طفلاً بمرض اليد والقدم والفم، حسبما أفاد مسؤول صحي، ومع ذلك، يُقال إن حالة هؤلاء الأطفال مستقرة، وذكر الموقع أن أنفلونزا الطماطم مرض فيروسي معدي تسببه فيروسات معوية وينتشر في الغالب بين الأطفال.

وصرح مدير الخدمات الصحية «بيجاي موهاباترا»، للصحفيين بأنه من بين 36 عينة تم جمعها واختبارها في المركز الإقليمي للبحوث الطبية في «بوبانسوار»، تبين أن 26 عينة كانت إيجابية لمرض HFMD.

ومن بين 26 طفلاً تم اكتشاف إصابتهم بمرض الحمى الروماتيزمية، 19 من بوبانسوا، وثلاثة من بوري واثنان من كوتاك، وفقًا لما ذكره «موهاباترا».

أعمار المصابين بأنفلونزا الطماطم تتراوح بين 1 و9 سنوات

وقال المسؤول إن المصابين في الفئة العمرية من 1إلى 9 سنوات وطُلب منهم البقاء في عزلة لمدة تتراوح بين خمسة وسبعة أيام، ويعد المرض نادرًا لدى البالغين لأن لديهم عادة أجهزة مناعية قوية بما يكفي للدفاع عنهم من الفيروس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم الإبلاغ عن أكثر من 80 حالة إصابة بأنفلونزا الطماطم في منطقة كولام بولاية كيرالا.

أعراض مرض أنفلونزا الطماطم بين الأطفال

ومرض أنفلونزا الطماطم عدوى فيروسية شائعة بين الأطفال دون سن الخامسة، ويعاني الشخص المصاب من الحمى، وعادة ما تكون مصحوبة بطفح جلدي وتهيج الجلد والجفاف، وتسبب أنفلونزا الطماطم ظهور بثور على عدة أجزاء من الجسم المصاب، والتي عادة ما تكون حمراء اللون.