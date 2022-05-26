منظمة الصحة العالمية تعلن عن لقاحات مرض جدري القرود وطرق العلاج

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن أكثر الفئات عرضة للإصابة بمرض جدري القرود هم الأطباء والأطفال والسيدات الحوامل والفئات التي تعاني من نقص المناعة، لافتة خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن مرض جدري القرود سيكون عبئا على المنظومة الصحية.

مرض جدري القرود موجود منذ الستينيات

وتابعت مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، أن مرض جدري القرود لا علاقة له بأي صراعات، فهو مرض موجود منذ الستينيات، والتغيرات في الجينات فقط، لافتة إلى أن فترة الحضانة من الإصابة حتى ظهور الأعراض تمتد بين 6 و13 يوما وقد تصل إلى 21 يوما، وخلال تلك الفترة تظهر الأعراض المتمثلة في الشعور بالحمى والصداع وانتفاخ في الغدد الليمفاوية.

العلاج يتركز على التعامل مع الأعراض

وعن علاج مرض جدري القرود، أشارت الدكتورة رنا الحجة، أن هناك لقاحات موجودة داخل المنظمة لمرض الجدري وهناك لقاح جديد تم تطويره والموافقة عليه لاستعماله لمكافحة مرض الجدري وهو «ان ذا نيون»، ولكن الكميات الموجودة ضئيلة جدة ولحالات معينة، ونعمل في التوقيت الحالي على زيادة الكميات لتغطية الدول حتى ولو بنسبة بسيطة، لافتة إلى أن بعض المواطنين بالفعل ملقحين ضد مرض الجدري.

وتابعت: «علاج مرض الجدري يتركز حاليا على علاج الأعراض وليس المرض كعلاج تقرحات الفم فيتم التوصية بتناول السوائل وغسل الفم، محذرة من استخدام الكورتيزون في علاج جدري القرود لأنه يقلل المناعة.