التهاب الكبد الغامض وجدري القرود يواصلا انتشارهما في الأمريكتين

يواصل مرضا التهاب الكبد الغامض وجدري القروض انتشارهما في العالم، خصوصا في الأمريكتين، إذ سجلت المكسيك حالة وفاة لطفل قبل يومين بمرض التهاب الكبد الغامض، فيما سجلت الأرجنتين في أمريكا الجنوبية أول حالة إصابة بمرض جدري القرود وهو لرجل يبدو أنه كان عائدا من إسبانيا ويقيم في العاصمة بوينس إيريس.

وضع التهاب الكبد الغامض في المكسيك

المكسيك أعلنت تسجيل أول حالة وفاة لطفل بسبب التهاب الكبد الغامض، «شكل حاد من التهاب الكبد مجهول المنشأ في البلاد"، مسجلة بذلك أول حالة وفاة في أمريكا اللاتينية مع انتشار الحالات في جميع أنحاء العالم.

وقالت أمانة الصحة في هيدالجو إنَّ الطفل البالغ من العمر 3 سنوات، وهو في الأصل من ولاية هيدالجو بوسط المكسيك نُقل إلى مستشفى في مكسيكو سيتي، لكنه توفي هذا الأسبوع.

التحقق من إصابة 3 حالات أخرى بالمرض

فيما تجرى دراسة 3 حالات أخرى مشتبه بإصابتها بالمرض في نفس الحالة.

ولا يُلاحظ التهاب الكبد الحاد عادةً عند الأطفال، ولكن في الأسابيع الأخيرة لاحظ الأطباء ارتفاعًا طفيفًا في الحالات التي تنطوي على التهاب الكبد الغامض بين الأطفال الأصحاء الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، فيما توفى 6 أطفال على مستوى العالم بالتهاب الكبد الغامض.

الخبراء لا يستبعدون وجود صلة للمرض بكورونا

لا يزال أصل الحالات غير معروف، لذا لا يمكن أن يُعزى إلى المتغيرات الأكثر شيوعًا لالتهاب الكبد (A - B -C- E) إلى التسمم أو تأثير المناعة الذاتية.

ولم يستبعد خبراء الأمراض وجود صلة مع عدوى سابقة لكورونا، لكنهم يقولون إن حالات التهاب الكبد ليست ناجمة عن لقاحات كورونا.

الأرجنتين تسجل حالة إصابة بمرض جدري القرود

وأبلغت السلطات الصحية في الأرجنتين، مساء أمس، عن أول حالة مشتبه بها لمرض جدري القرودلرجل مقيم في بوينس آيرس، وفق ما ذكرت صحيفة «إل سول دي ميكسيكو».

وأوضحت الصحيفة أنه على ما يبدو، كان الرجل في إسبانيا ولديه عدة أعراض لمرض الجدري، لذا فهو تحت الملاحظة، لكنها تشير إلى أنه بصحة جيدة.

ويعاني المريض من بثور على أجزاء مختلفة من الجسم وحمى ولكنه في حالة عامة جيدة ويتلقى العلاج من الأعراض.