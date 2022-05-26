3 طرق من «آيفون» تمكنك من حماية هاتفك من السرقة والعثور عليه

تعتبر أجهزة «iPhone» من الأجهزة المهمة جدا لمالكها، بالإضافة إلى تسجبل الكثير من البيانات عليها سواء البيانات العملية أو الشخصية، لذلك يجب التأكد دائما من أنه محميا ولا يوجد به أي شئ قد يضر بمالكه، وهناك بعض الإعدادات على الهاتف التي يمكنها تعزيز سلامتك وخصوصيتك بشكل كبير، لذا تأكد من تشغيلها اليوم.

ما هي ميزة طوارئ «SOS»

يعد إعداد جهات اتصال الطوارئ على جهاز «آيفون» الخاص بك من الأمور المهمة، حيث يحتوي جهاز «iPhone» على ميزة طوارئ «SOS» التي تتيح لك الاتصال بخدمات الطوارئ بسرعة، ولكن يمكنك أيضًا إضافة جهات اتصال الطوارئ.

فبمجرد انتهاء مكالمة الطوارئ، سيقوم «iPhone» بعد ذلك بتنبيه جهات اتصال الطوارئ هذه برسالة نصية، على الرغم من أنه يمكن إلغاء ذلك إذا كنت تفضل ذلك، حيث سيرسل «آيفون» موقعك الحالي إلى جهات اتصال الطوارئ الخاصة بك، وستتلقى جهات الاتصال أيضًا تحديثات إذا تغير موقعك.

ولتعيين جهات اتصال الطوارئ، انتقل إلى تطبيق «Health»، ثم انقر فوق صورة ملفك الشخصي، وانقر فوق معرف طبي ثم اضغط على تحرير، ثم قم بالتمرير إلى جهات اتصال الطوارئ، ويمكنك بعد ذلك تنشيط «Emergency SOS» باستخدام خدعة «خمس نقرات»، وقم بملء هويتك الطبية حتى يتمكن المستجيبون للطوارئ من معرفة تاريخك الطبي بسرعة.

كيفية تفعيل طوارئ «SOS»

هناك طريقتان لتنشيط ميزات الطوارئ «SOS»، إما أن تضغط على الزر الجانبي أو العلوي خمس مرات لسحب شريط تمرير طوارئ «SOS»، وبدلاً من ذلك، على «iPhone 8» أو الأحدث منه، اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي وزر الصوت حتى يظهر شريط التمرير، ثم اسحب شريط تمرير الطوارئ لبدء المكالمة.

انتباه معرف الوجه

إذا كان لديك هاتف من طراز «iPhone» حديث، فمن شبه المؤكد أنه يحتوي على «Face ID»، يستخدم هذا الليزر لفحص وجهك والتحقق من هويتك والسماح بالوصول إلى جهاز «iPhone» الخاص بك.

وقالت شركة آبل سابقًا إن لديها فرصة واحدة من مليون للفشل، ولكن عليك التأكد من تشغيل إعداد المفتاح، وذلك من خلال الانتقال إلى الإعدادات، معرف الوجه ورمز المرور، ثم قم بالتمرير لأسفل.

وتأكد الآن من تبديل Require Attention for Face ID إلى الوضع الأخضر «on»، وهذا يعني أن جهاز iPhone الخاص بك سيتأكد من أنك مستيقظ وتنظر إلى الشاشة قبل فتح القفل، حيث إنه مصمم بحيث لا يتمكن أي شخص من رفع جهاز iPhone الخاص بك إلى وجهك، ربما أثناء الإيماء به، لإلغاء قفله، كما توفر كاميرا TrueDepth مستوى إضافيًا من الأمان من خلال التحقق من أنك تنظر إلى iPhone قبل المصادقة.

وقد لا يعمل اكتشاف الانتباه مع بعض النظارات الشمسية، سيتطلب جهاز Face ID الانتباه دائمًا عندما ترتدي قناعًا.

جد آيفوني

يحتوي جهاز iPhone الخاص بك على سر خفي يسمح بالعثور عليه حتى إذا كان مغلقًا، ويُسهل تطبيق Find My Phone، الافتراضي على جهازك، تتبع الجهاز على الخريطة، والذي يعمل هذا حتى إذا كان الجهاز مغلقًا، وذلك لأن Apple قامت ببناء تقنية Ultra Wideband في بعض طرز iPhone الحديثة، لذا فإن أجهزة iPhones أو Apple الأخرى التي كانت قريبة من الهاتف ستقوم بـ «اختبار الاتصال» على شبكة Find My من Apple.

وكل ما تحتاجه هو أن يكون شخص ما لديه جهاز Apple قد تحرك بالقرب من iPhone، وسيظهر على الخريطة، حتى إذا كان مغلقًا، ومع ذلك، لن يكون جهاز آيفون الخاص بك قابلاً للتتبع إلا من خلال هذه الطريقة إذا كان يحتوي على تقنية UWB بداخله.

وكل ما عليك هو الضغط على Find My iPhone وقم بتشغيل Find My iPhone.