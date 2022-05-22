«تليفونك هيتكلم لو الشحن خلص».. ميزة جديدة من أيفون تعرف عليها

قال موقع «ذا صن» البريطاني إن هناك خدعة جيدة لمستخدمي أجهزة هواتف iPhone والتي تعمل على حل واحدة من أسوأ الأخطاء الفادحة التي يقوم بها المستخدمون خلال شحن الهاتف.

وأضاف الموقع أنه عادة ما نشحن أجهزة أيفون الخاصة بنا كل يوم، عادة بين عشية وضحاها، ولكن إذا كان لديك جهاز منذ لسنوات، فربما تكون قد واجهت مشكلة: فشل الشحن، ربما نسيت تشغيل التيار الكهربائي، أو ربما لم يتم توصيل كبل USB بالمحول بشكل صحيح، ولكن من المحتمل أنك لم تؤمِّن شاحن لاسلكي بشكل صحيح، أو أدخل كابل Lightning بالكامل، وهو ما يعني أنك ستكون بدون شحن للهاتف.

لحسن الحظ، هناك طريقة لتجنب هذا السيناريو تمامًا، حيث يمكنك جعل Siri يتحدث بصوت عالٍ عند توصيل هاتفك الذكي، وستتحدث أيضًا عند فصله، وبهذه الطريقة ستعرف أن جهاز iPhone الخاص بك متصل بالتأكيد بشكل صحيح عند توصيله، وإذا تم فصله عن طريق الخطأ، فسيتم تنبيهك أيضًا.

ويعمل هذا باستخدام ميزة Siri Shortcuts، وهي ميزة جديدة نسبيًا تمت إضافتها مع تحديث iOS 14.

كيفية إعداد إعلانات شحن Siri على iPhone

ولتفعيل هذه الميزة يجب التأكد من أنك تشغِّل أحدث إصدار من iOS في Settings General Software Update، ثم افتح تطبيق اختصارات Apple، وانتقل إلى Automation ثم انقر فوق علامة الجمع في الزاوية العلوية اليمنى، واختر الآن إنشاء أتمتة شخصية.

وعقب ذلك قم بالتمرير لأسفل القائمة للعثور على الشاحن ثم اختر التحقق من الاتصال والتحقق من قطع الاتصال، والآن اضغط على التالي ثم انتقل إلى إضافة إجراء، ثم اختر Speak Text واضغط عليه، ثم اضغط على منطقة «Text» الباهتة لإضافة كلمات، وهذه الكلمات هي ما سيقوله Siri بصوت عالٍ، لذا ضع في اعتبارك إضافة شيء مثل «شحن أيفون».

الآن انقر فوق التالي مرة أخرى، ثم أوقف تشغيل «السؤال قبل التشغيل»، وقم بالتأكيد باستخدام «لا تسأل» عندما تظهر النافذة المنبثقة أيضًا، ويمكنك أيضًا إلغاء تحديد «Notify when Run» لإيقاف التنبيهات عديمة الفائدة، ثم انقر فوق تم وتكتمل العملية، وسيتحدث Siri الآن عندما يكون جهاز iPhone متصلاً بشاحن أو مفصولاً عنه.