«السجيني»: استمرار البناء العشوائى يهدر جهود مشروع «حياة كريمة»

حذّر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من استمرار التعدي على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدا أن استمرار التعديات على الأراضي الزراعية يؤثر بشكل كبير على مشروع «حياة كريمة»، الذى تتبناه الدولة المصرية للارتقاء بأحوال المواطنين فى كل محافظات مصر.

مواجهة التعديات على الأرض الزراعية

وقال النائب أحمد السجيني خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي خُصص اليوم لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، في حضور عدد من المسئولين بالمحافظات، إن استمرار أزمة التعدي على الأرض الزراعية، يهدد المشروعات القومية بالدولة .

وأشار النائب أحمد السجيني خلال اجتماع اللجنة البرلمانية إلى أن إحدى المشكلات التى تواجه الدولة الآن هى استمرار بعض الأشخاص فى البناء العشوائى دون الاكتراث بغياب خدمات المرافق العامة وتبعياتها، وقال:«هنا تحدث المشكلة حينما يكتشف هذا المواطن أن الأرض التي قام بالبناء عليها تحت سمع وبصر المسئولين بالمحليات هي أرض ضمن المنفعة العامة، ضاربا مثالا بتوسعة الطريق الدائري أو الطرق الأخري التى تضطر الدولة إلى إزالة المباني المقامة عليها والتى هي فى الأصل عشوائيات وتضطر وفقا للقانون لتعويض مالكها، رغم أن الخطأ الأساسى يقع على المواطن الذى قام بالبناء العشوائي».

مخالفات الأراضي الزراعية

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على ضرورة مواجهة التعديات على الأرض الزراعية، والاستعانة بمشرف الحوض للكشف عن المخالفات، وقال: «لجنة الإدارة المحلية ونوابها أخذوا على عاتقهم متابعة هذا الملف، رغم أن هذا يفقدهم بشكل كبير شعبيتهم داخل دوائرهم الانتخابية، لكن المصلحة العامة تأتي في المقدمة».

واستطرد: «التقدم باستجوابات لسحب الثقة من الوزراء المعنيين بهذا الملف لن يكون الحل، لاسيما في ظل استمرار البناء العشوائي رغم تكليفات القيادة السياسية بمواجهة المشكلة والعمل على حلها»، لافتا إلى أن بعض القيادات التنفيذية لا تقوم بدورها على الوجه الأمثل، الأمر الذى ترتب عليه استمرار التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

التعديات على الأراضي الزراعية

وشدد النائب أحمد السجيني على أن دور النواب ليس التصدي لهذا الملف الذى يتسبب لهم فى إشكاليات داخل دوائرهم: «قسما بالله قطعنا عهد أمام الله أن نحافظ على الوطن ونعمل على مصلحة المواطن، وأقسم بالله أن ربنا هيحاسب أي مسئول تقاعس عن القيام بدوره في هذا الملف للحفاظ على أراضي الدولة»، مبينا أن أحد الحلول الواقعية فى هذا الملف هو إقامة أحوزة عمرانية حقيقية وواقعية تلبي احتياجات المواطن.