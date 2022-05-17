السجيني: حصيلة مخالفات البناء تصل لـ60 مليار جنيه حال سدادها بالكامل

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه للأسف الشديد هناك تعديات على الأراضي الزراعية ما زالت مستمرة للآن، وهذا يرجع إلى فساد بعض المسؤولين في الوحدات المحلية التابعة لهم، مستشهدًا بأنه هناك 605 مباني تعديات على الأراضي الزراعية في أحد المراكز في وجه بحري خلال شهرين فقط، رغم أن الدولة المصرية لديها إرادة حقيقية لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية، منذ قليل.

8 ملايين طلب تصالح في مخالفات البناء

وأضاف «السجيني»، أن الدولة المصرية أنفقت أموالًا كثيرة من أجل التصوير الجوي بمنظومة المتغير المكاني، وكل يوم يتم التصوير الجوي لرصد التعديات على الأراضي ويتم إرسالها للمختصين في المحافظات، وأنه لا بد أن نعمل على منع عودة العشوائيات مرة أخرى، موضحًا في الوقت ذاته أن التعدي على الأراضي الزراعية آفة سرطانية، وهناك 8 ملايين طلب تصالح في مخالفات البناء، من بينها 1.6 مليون طلب في القرى.

«التنمية والزراعة والداخلية» شركاء النجاح في قانون التصالح بمخالفات البناء

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وزارات التنمية المحلية والزراعة والداخلية شركاء النجاح في قانون التصالح بمخالفات البناء، متوقعًا أن كل المعوقات التشريعية في قانون التصالح في مخالفات البناء ستتم إزالتها، إذ أن الحكومة ناقشت ملف التصالح في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، كما أن القبول الجمعي لطلبات التصالح في قرى مصر يصطدم مع نص القانون، وليس من المنطقي تتم إزالة مدينة كاملة مخالفة بسبب الارتفاعات.

الحصيلة ستصل لـ60 مليار جنيه

وأردف أنه سيجرى العمل على حلحلة بعض الاشتراطات من أجل التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن السلامة الإنشائية أمر لا تفاوض أو تعديل به للتصالح في مخالفات البناء، فضلًا عن أنه يتم دراسة ما إذا كان يتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى أم لا، منوهًا إلى أن حصيلة نسبة الـ25% نسبة جدية التصالح في مخالفات البناء، وصلت 22.5 مليار جنيه، وفي حالة استكمال نسبة الـ75% للتصالح في مخالفات البناء، فإن الحصيلة ستصل لـ60 مليار جنيه.