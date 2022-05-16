السجيني: لم نستكمل النقاش مع الحكومة حول «الإيجارات القديمة» بسبب الحرب

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حوالي 2.8 مليون مواطن تقدموا بطلبات للتصالح، موضحًا: «مفيش قدر كافي من العمالة المؤهلة للبت في كل هذه الطلبات، لذا طلبنا البت في طلبات التصالح بدء من النموذج 10، شريطة ألا يكون العقار لديه مشكلات في السلامة الإنشائية ومن هنا يكون هناك تسهيلات وتيسيرات كاستثناء، ومن ثمّ، فإن أمور كثيرة سيتم تيسيرها واختصار للإجراءات».

وأجاب السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على قناة on، على سؤال الإعلامية حول آخر تطورات ملف الإيجار القديم، قائلا: «لم نستكمل النقاش مع الحكومة، وهذا يرجع إلى الأزمة المالية العالمية الناجمة عن الحرب الأوكرانية الروسية، وما تبعه من أعباء وإجراءات ضرورية، وربنا يعين الحكومة على الفترة الماضية».

تفاصيل توقف المناقشات حول قانون الإيجارات القديمة

تابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «كنا فاتحين الباب من واقع دعوة من وزير العدل المستشار عمر مروان وتمت الأولى ولم ندع مجددا، وأعتقد إننا لازم نكمل المشوار وإحنا كنا وصلنا لقناعات ومشاورات، تبلغ نسبة 70% توافق، وأعتقد أن الحكومة ممكن تعيد طرح الأمر مجددا، بعد تجاوز الأسابيع القادمة في ظل الظروف العالمية وتجاوزها، حيث يسودها على الساحة الاقتصادية العالمية، حالة من اللايقين».

طلب من الإعلامية لميس الحديدي

طالبت الإعلامية لميس الحديدي الحكومة، باستكمال ما بدأته مع البرلمان، فيما يخص مشروع قانون الإيجارات القديمة، الذي كان دخل في وقت سابق لطور هام في المناقشات، عبر اللجنة المشكلة بين الحكومة والنواب: «أتمنى نرجع النقاشات تاني وأنا هنا، بطالب بأن تلتزم الحكومة بما أعلنته وقت تشكيل اللجنة، بما قالته وبما وعدت به عندما قيل إنه كلام جاد.