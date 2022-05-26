الفنان هشام سليم لـ «الوطن» عن إصابته بالسرطان: «راضي بقضاء ربنا»

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية العديد من الأخبار التي تفيد بتدهور حالة الفنان هشام سليم إثر إصابته بمرض السرطان وامتناعه عن استكمال العلاج.

هشام سليم يطمئن جمهوره على حالته الصحية

وتواصلت «الوطن»، مع الفنان هشام سليم الذي أكد أنه بحالة صحية جيدة رغم إصابته بالسرطان، ونفى شائعات تدهور حالته الصحية، مطمئنًا جمهوره: «الحمد لله أنا راضي وكل اللي يجيبه ربنا كويس، وأنا كويس وموجود في العين السخنة».

وكانت الشائعات التي أثيرت خلال الفترة الماضية أوضحت أن «سليم»، يعاني من تدهور حالته الصحية بشكل كبير وأنه في مرحلة متقدمة من المرض، مشيرة إلى أنه امتنع عن العلاج بعد إصابته بالإحباط واليأس.

آخر أعمال هشام سليم

يذكر أن آخر أعمال هشام سليم مشاركته في فيلم «موسى» ويجسد فيه دور لواء بالداخلية، والعمل من بطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، وغيرهم من الفنانين.