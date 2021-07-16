بعد 27 عاما.. طارق لطفي يكشف سبب رفض هشام سليم للمشاركة بمسلسل "العائلة"

قال الفنان طارق لطفي، إن الفنان هشام سليم رفض الظهور في مسلسل «العائلة» الذي كتبه السيناريست الراحل وحيد حامد منذ 27 عاما، حيث كانت فكرة العمل قائمة على تنبيه من في أيديهم القرار بوجود أشياء في المجتمع حال تلافيها سيكون من الصعوبة استقطاب مواطنين للجماعات الإرهابية كالظلم والفقر والظلم الاجتماعي والتهميش.

وأضاف «لطفي»، خلال لقاء خاص له ببرنامج «60 دقيقة»، والذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن والد الفنان هشام سليم طلب منه عدم الظهور في هذا العمل خوفا عليه، «والده الكابتن العظيم الله يرحمه طلب منه بشكل أبوي إنه مايمثلش في المسلسل، والمسلسل تم طرحه في عز وقت قيام الكثير من العمليات الإرهابية في 1992».

وأوضح أنه وفي أعقاب إذاعة المسلسل وصل فاكس لوزير الإعلام حينها صفوت الشريف بأسماء كافة الأشخاص ممن شاركوا في هذا العمل وحذروه بأنهم على قوائم الاغتيالات الخاصة بالجماعات الإرهابية، «اتهاجمت كتير بسبب دوري في مسلسل القاهرة كابول حتى قبل عرضه، والناس قالت إني بكسر في الدين من غير ما يشوفوا أي حاجة».

وأكد أنه يحلم بأن يظهر في أحد الأعمال الدرامية التي يجسد خلالها القوة في استخدام السوشيال ميديا وكونها أصبحت حاكمة للكثير من الأمور في المجتمع، «بقي فيها غشامة في التعامل، وماينفعش تكون كده، ولازم تكون حائط ردع، وماينفعش تكون حاكمة أبدا».