عرض فيلم موسى للمخرج بيتر ميمي عبر إحدى المنصات الإلكترونية.. اليوم

حقق فيلم موسى للمخرج بيتر ميمي نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه في دور العرض السينمائية بداية من أغسطس الماضي، حيث حصد 3 مليون و700 ألف جنيهًا في أول 4 أيام من عرضه.

فيلم موسى يعرض عبر شاهد اليوم

ومن المقرر بداية عرضه اليوم 2 ديسمبر عبر منصة شاهد الإلكترونية، بعد 4 شهور من عرضه في السينمات، وأعلنت المنصة ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشرت البرومو الخاص بالفيلم، معلقة عليه: «في عرض أول بعد السينما مباشرة، فيلم موسى 2 ديسمبر».

أبطال فيلم موسى

فيلم موسى بطولة عدد كبير من النجوم، من بينهم ‏كريم محمود عبدالعزيز، وإياد نصار، صلاح عبدالله، سارة الشامي، أسماء أبواليزيد، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداث الفيلم حول يحيى وهو الشخصية الأساسية في الأحداث، الذي يجد نفسه وحيدا، فيقرر أن يصنع روبوت من أجل الوقوف بجواره.

معلومات عن فيلم موسى

يذكر أن فيلم موسى تعرض للعديد من التأجيلات قبل طرحه في السينمات بسبب جائحة فيروس كورونا، ويعد أحد أفلام سلسلة «المستضعفين» التي أعلن عنها المخرج بيتر ميم مؤخرًا، بالإضافة إلى ظهور الفنان أمير كرارة كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم.

بداية عرض فيلم «من أجل زيكو» في السينمات 5 يناير المقبل

كما يستعد كل من كريم محمود عبد العزيز وبيتر ميمي لبداية عرض فيلمهما الجديد الذي يحمل اسم «من أجل زيكو» في دور العرض السينمائية يوم 5 يناير المقبل، ويشارك «عبد العزيز» البطولة منة شلبي، محمود حافظ، ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي، كما قامت الشركة المنتجة مؤخرا بطرح البوسترات التشويقية للمسلسل، وفي انتظار طرح البرومو.