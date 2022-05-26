عامل خردة ينهى حياة زميله طعنا في الوراق بسبب «ألف جنيه»

أنهى عامل حياة زميله فى مشاجرة بينهما، انتهت بطعنه طعنة نافذة في الصدر أودت بحياته، بسبب عدم سداد المجني عليه مبلغ ألف جنيه مقابل تأجير «عربة كارو بالحمار»، من الجاني، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التحريات: المجني عليه تلقى طعنة نافذة بالصدر

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الأدارة العامة لـ مباحث الجيزة إخطارًا من اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية بمقتل عامل خردة على يد زميله في مشاجرة بينهما بالشارع، قام على أثرها المتهم بإشهار سلاح أبيض بحوزته وطعن المجنى عليه طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته في الحال.

أجهزة الأمن تلقي القبض على المتهم

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وتحفظت على السلاح وبمواجهته قرر أن المجنى عليه قام بتأجير«عربة كارو بالحمار»، مقابل ألف جنيه ورفض السداد فنشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها بطعنه طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته في الحال.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم هانى مندور رئيس المباحث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.