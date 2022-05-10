المباحث تكشف لغز مقتل ميكانيكي وقطع عضوه الذكري: علاقة نسائية السبب

كشفت أجهزة الأمن في الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفاصيل مقتل عامل في كرداسة وقطع عضوه الذكري، وتبين أن المجني عليه كانت تربطه علاقة غير شرعية بسيدة منذ 8 سنوات وكان ينفق عليها هي وطفلها وكانت تتردد على شقة المجني عليه بشكل شبه منتظم.

تحريات المباحث

أوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية أن عشيقة المجني عليه تزوجت بشاب منذ 3 سنوات وظلت علاقتها بعشيقها قائمة وكانت تتردد عليه في شقته وتوهم زوجها بأنها عند شقيقتها، ومؤخرًا قررت إنهاء علاقتها بعشيقها خوفًا من الفضيحة لكن العشيق رفض وهددها بفضح أمرها لدى زوجها.

خديعة العشيقة لزوجها

أفادت تحريات المباحث بأن العشيقة أعدت خطة الجريمة مع زوجها بعد أن أوهمته بأنها تتعرض للمعاكسة من قبل المجني عليه وأنه يطاردها وطلب منها إقامة علاقة حميمية، وعندما سمع الزوج تلك الكلمات طلب منها أن تستدرجه وتذهب إليه في شقته وراقبها وتمكن من قتل المجني عليه عن طريق خنقه وقطع عضوه الذكري بموس حلاقة.

القبض على العشيقة وزوجها

تمكنت المباحث من القبض على المتهم وزوجته وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الجريمة فتحرر محضرًا بالواقعة وأحيلا إلى النيابة العامة للتحقيق معهما.