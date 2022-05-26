حقيقة صورة شيخ الأزهر مع سيدة بريطانية أشهرت إسلامها.. زوجها يوضح

صورة لسيدة بريطانية وزوجها المصري برفقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن نشر زوجها وهو أحد شباب محافظة الأقصر، ويدعى محمود أحمد حسين، صورة له ولزوجته البريطانية، برفقة شيخ الأزهر معلنا إشهار إسلام زوجته على يد شيخ الأزهر.

وقال مصدر بمشيخة الأزهر، لـ«الوطن»، إن شيخ الأزهر لم يشهد إشهار إسلام المرأة في الواقعة المذكورة، وإنه غير مختص بذلك، مؤكدا أن هناك لجنة مختصة بإشهار الإسلام لمن يريد ذلك بإرادته الحرة، ولا يقوم شيخ الأزهر بذلك بنفسه.

شيخ الأزهر يحقق أمنية السيدة البريطانية

وعن صحة ما قيل حول إشهار تلك السيدة البريطانية إسلامها على يد شيخ الأزهر، أضاف: «تلك السيدة جاءت برفقة زوجها إلى مكتب إشهار الإسلام بمشيخة الأزهر وأشهرت إسلامها على يد لجنة بالمشيخة، تمهيدا لعقد قرانهما، وعقب إتمام الإشهار طلبت الفتاة البريطانية تحقيق أمنيتها بمقابلة فضيلة الإمام الأكبر لالتقاط بعض الصور التذكارية مع فضيلته في مكتبه».

ورد محمود أحمد حسين، على ما أثير عبر موقع التواصل الإجتماعي قائلا: «أولا زوجتي بريطانية أبا عن جد، وكانت درست الإسلام فترة طفولتها في مدارس بريطانيا مع عدم توافرها بشكل كاف، وتعرفت عليا من 7 شهور تكلمت معايا في الدين وتقابلنا وشافت أهلي وحياتي وشافت الواقع على إيه ومتربي أنا واخواتي على إيه».

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وأضاف: «بعد قدوم رقية إلى مصر وتعرفها عليّ، شافت الإسلام على حقيقته وطبيعته، واقتنعت أنه مش زي ما بيصوره الإعلام في الغرب على أنه دين يدعم الإرهاب».

وتابع: «أنا مش عارف إيه اللي مضايق الخلق في ده، واللي يقولك الغرض من ده الزواج، طب ما إحنا متزوجين من قبل الحدث، واللي يفضل يفتي ويصنع أسباب من نفسه، على فكرة أنا اللي ورثهولي والدي في حياته ربنا يباركلي فيه يكفيني أنا وزوجتي لـ100 سنة، وهذا من فضل ربي».