شيخ الأزهر: أبناؤنا الماليزيون الدارسون في الأزهر سفراء لنا ببلادهم

استقبل الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمقر المشيخة، السيد زماني اسماعيل، السفير الماليزي لدى القاهرة، ووفد السفارة المرافق له، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات العلمية والدعوية، والعقبات التي تواجه الطلاب الماليزيين الدارسين في الأزهر وسبل التغلب عليها.

سفير ماليزيا لـ شيخ الأزهر: لقائي بفضيلتكم سيظل محفورا في ذاكرتي

قال السفير الماليزي: «إن لقائي بفضيلتكم اليوم هو لقاء تاريخي بالنسبة لي، وهذا اليوم سيظل محفورا في ذاكرتي، فقد بدأ حبي للأزهر الشريف مذ كنت طفلا وازداد هذا الحب بتقدمي في العمر وزيادة معرفتي بتاريخ هذا الصرح العلمي، ورغم أني لم أتلق دراستي بهذه القلعة العلمية الإسلامية؛ لكن كان لديّ دوما شغف لزيارة هذا المكان الذي نعده في ماليزيا قبلة العلم لطلابنا».

وأضاف سفير ماليزيا: «طالما انتابنا شيء من الغيرة الطيبة تجاه أقراننا ممن حظوا بفرصة الذهاب والدراسة في الأزهر الشريف، وقد تربينا على عشق الأزهر واحترام علمائه، وبالنسبة لأي مسئول ماليزي فإن لقاءه بفضيلتكم هو أمر كبير ونعتز به جميعا، ولذا جئت إلى فضيلتكم اليوم مرتديا الزي الماليزي الرسمي لما لهذا اللقاء من أهمية كبرى».

الطيب يوصي السفير الماليزي بالاهتمام بإجراءات التحاق الماليزيين بالأزهر

وأوصى شيخ الأزهر السفير الماليزي بضرورة الاهتمام بتنظيم إجراءات التحاق الطلاب الماليزيين بجامعة الأزهر، مؤكدا أن أبناءنا الماليزيين المتخرجين من الأزهر؛ هم سفراء للأزهر في بلادهم محصنين بفكره ومناهجه، ومحملين بنشر رسالته وهي رسالة الإسلام الممثلة في تعزيز قيم السلام والمحبة والخير بين الجميع.

وأشار شيخ الأزهر إلى أنه يتابع عن كثب أنشطة الطلاب الماليزيين ونجاحاتهم في مختلف التخصصات والمجالات.