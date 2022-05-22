شيخ الأزهر: نقدّر جهود خادم الحرمين الشريفين في خدمة حجاج بيت الله

استقبل الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية في مصر، اليوم الأحد، بمقر مشيخة الأزهر، للنقاش حول آخر المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

مكانة المملكة كبيرة في نفوس المصريين والعرب

وقال الإمام الأكبر إن المملكة العربية السعودية لها مكانة كبيرة في نفوس المصريين والعرب والمسلمين في كل الأقطار، والأزهر يقدر ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والمملكة في خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية، معربًا عن تقديره لما تقوم به المملكة العربية السعوديه من جهود كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وحرص خادم الحرمين الشريفين الدائم على توفير كل الدعم اللازم لذلك.

نشر العلوم الشرعية والعربية

من جانبه، أعرب السفير السعودي عن تقديره لجهود الإمام الأكبر والأزهر الشريف في خدمة قضايا الأمة ودوره الديني والتثقيفي البارز، مؤكدًا أن العلاقات السعودية المصرية تتسم بطبيعة خاصة تعكس مكانة هذين البلدين الكبيرين، وأن الأزهر له دور أصيل في نشر العلوم الشرعية والعربية، ودائمًا تكون مواقفه حاضرة وشاهدة على وسطية الإسلام.