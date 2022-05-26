تكريم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في احتفالية «bt100» برعاية «الوزراء»

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في احتفالية «bt100»، والتي تمثل الحدث الاقتصادي الأهم والأكبر بمجتمع المال والأعمال في مصر، لتكريم القطاعات الاقتصادية التي ساهمت بدور فعال، وشهدت الاحتفالية، تكريم النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كأحد النماذج الناجحة.

نجاح الاقتصاد المصري

وتأتي النسخة الخامسة هذا العام 2022 بعد نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، ليُصبح الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة في العالم التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية لتحافظ على ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وفي ظل سعي مصر لتكريس ريادة التعبير عن جهود ورؤية الدول النامية في قضايا تغير المناخ من خلال تنظيم مصر قمة الأمم المتحدة لتغيير المناخ COP27.

وحظت الاحتفالية التي كرمت أحد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برعاية مجلس الوزراء المصري، تكليلًا لجهودها في دعم الشركات والأفراد المؤثرين في مجتمع الأعمال والاقتصاد بمصر وتسليط الضوء على انجازاتهم في مختلف المجالات والجهود المبذولة التي حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها، وذلك تماشيًا مع خطى الدولة في خطة الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030.

المجلة الأكثر تأثيرا في مجال الاقتصاد والمال

ونظمت احتفالية «bt100»، تحت الرعاية الاستراتيجية لمجلة Business Today وهي المجلة الأكثر تأثيرا في مجال الاقتصاد والمال والاعمال على مدى 25 عاما، وتنظمها شركة «POD»، الرائدة في العلاقات العامة والإعلامية، والتابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وشهدت الاحتفالية في نسختها السابقة حضوراً لافتاً من الوزراء ونخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وحشد كبير من رجال الأعمال ومسئولي أكبر الشركات العاملة في قطاعات الخدمات المالية، والاستثمار، والبنوك، والصناعة، والعقارات.

ضم وفد التنسيقية، النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية كل من جهاد سيف، حنان وجدي، ريم القاضي، مؤمن سليم، محمد سالم، سالمان إسماعيل، مؤمن ممدوح، محمد مهني، إيهاب دعبس، وأسامة الرفاعي.