«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» تهنئ المصريين بعيدي الفطر والعمال

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليُمن والبركات.

التنسيقية تهنئ العمال بعيدهم

كما هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سواعد مصر المخلصة بمناسبة عيد العمال.

قاطرة التنمية

وأعربت التنسيقية في بيانها، عن شكرها لعمال مصر الذين كانوا وما زالوا حجر الأساس في قاطرة التنمية، فخالص التحية والتقدير لكل من يرفع راية الإتقان في عمله.