رئيس تغير «المناخ»: موسم الطماطم يواجه تحديات عديدة

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن محصول الطماطم للموسم الحالي تعرض للعديد من التحديات أهمها مرض التفاف الأوراق، وسرولة النباتات، وتأخير وتساقط تزهير، وضعف العقد، وقلة التحجيم، فضلًا عن الإصابة بالذبابة البيضاء، والتوتا أبسلوتا والبياض الدقيقي وتبقعات الأوراق.

وأضاف فهيم، أنّ ذلك كان بسبب أن تلك العروة مناخها مختلف، وما يميز هذه الفترة من زيادة في الطاقة الحرارية نهارًا، وزيادة حدة وطول الموجات الحارة أو شديدة الحرارة، وكذلك زيادة فرق حرارة الليل والنهار وزيادة التذبذبات الحرارية، لأكثر من 15 درجة مئوية، مع بداية زيادة نقطة الندي، وتعني زيادة الرطوبة الحرة على سطح النباتات، وزيادة في الرطوبة الجوية، إذ يتعدى عدد ساعات ابتلال الورقة بالندى لأكثر من 3-4 ساعات في اليوم خلال هذه الفترة والرطوبة الجوية "النسبية" لاكثر من 80% لمدة تزيد على 5 ساعات/يوم.

التفاف الأوراق ليس مرضاً فيروسياً

تابع بأن التفاف الأوراق ليس مرضاً فيروسياً ولكنه أعراض لزيادة البخر نتح من النباتات تفوق مقدرة النبات على امتصاص الماء لتعويض المتبخر من الماء وهو ما يؤدي إلى ارتباك في امتصاص العناصر وتزيد أو تقل الأعراض طبقاً لنوع الصناف "الهجين" وعن نوع التربة وطريقة الري ومنطقة الزراعة ويساهم في حدة الأعراض عدم انتظام الري تحت اي سبب وكذلك الرش المفرط من المبيدات أو المغذيات ومنظمات النمو ايضا، كما أن زيادة الري والإفراط فيه يؤدي إلى التفاف الأوراق و كذلك العطش الشديد يلجأ النبات إلى التفاف الأوراق لتقليل السطح المعرض للشمس و الهواء حتى لا يفقد جزء من الماء بواسطة عملية النتح، وقد يكون السبب أيضاً وجود مشاكل فى التربة مثل الملوحة أو مشاكل في الجذور مثل النيماتودا او الاصابة بفطريات التربة.

علاج التفاف اوراق الطماطم

يتم العلاج عن طريق تنظيم الري بتقليل كمية المياه وتقريب الفترة بين الريات و وقف الأزوت واستخدام نترات كالسيوم فقط لمدة أسبوع، مع الرش 400 جرام طحالب مضاف إليها نصف كيلو فولفيك (أو امينو برولين) عليها نصف كيلو ماغنسيوم عالي مع 20 سم سيتوكينين 4٪ على 300 لتر ماء للفدان على أن يكرر الرش بعد 5 ايام، كذلك يمكن العلاج بإضافة 5-6 كيلو حامض فسفوريك مع الري ولمدة 2 رية متتالية، مع فحص الجذور جيداً وعند وجود إصابة بفطريات التربة (اعفان جذور او ذبول) يتم المعاملة الفورية بمبيدات (مون كت (فلوتانيل) بمعدل 400 جم + توبسون (ثيوفانيت مثيل) بمعدل 450 جم مع الري للفدان) أما اذا كانت الإصابة منتشرة يتم الرش برفيكيور انيرجي (بروباموكارب هيدروكلوريد + فوستيل المونيوم) بمعدل 3 سم / 100 لتر ماء .