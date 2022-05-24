التذبذبات الحرارية تهدد البامية.. و«الزراعة» توضح أهم التوصيات

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن العام الحالي سوف تزيد معانات محصول البامية وسوف ينخفض معدل التزهير والعقد «الطرح»، بسبب زيادة الفرق بين حرار ة الليل والنهار وبين الأيام «التذبذبات الحرارية» وأحيانا زيادة الرطوبة سواء الحرة والأرضية أو الرطوبة الجوية وهبوب الرياح الجافة مرة والرطبة مرات وبسبب هذه الأجواء سوف يزيد معدل النمو الخضري على حساب معدلات التزهير والعقد.

الأراضي الصفراء الثقيلة مناسبة أكثر للبامية

أوضح فهيم، أن البامية تنجح في جميع أنواع الأراضى إلا أنها تنجح جدا في الأراضي الصفراء الثقيلة جيدة الصرف، والبامية تفضل التربة المائلة للحموضة لأن نبات البامية ينمو طبيعي وبشكل أفضل في تربة محتوية على الحمض الهيدروجيني بنسبة تصل ما بين «6,5 - 7» والبامية تفضل التربة الخصبة التي لا تعاني من الملوحة أو مستوى الماء الأرضي العالية، والبامية نبات مفضل جداً لكثير من الآفات وخاصة المن والذبابة البيضاء ودودة ورق القطن وديدان اللوز.

تفضيل التسميد الأزوتي

وتابع، يجب عدم استخدام سماد اليوريا ويفضل أن يكون التسميد الأزوتي فقط سلفات نشادر «350 كجم طوال الموسم» أو نترات الكالسيوم، ويجب التوقف عن التسميد الازوتي تماماً خلال فترة التزهير والعقد ويمكن استخدامه فى اضيق الحدود لو النمو ضعيف ويستخدم فقط في صورة نترات كالسيوم أو سلفات نشادر ولا يزيد عن 25-35 كيلو «غمر» و4-6 كيلو «ري تنقيط» لاى منهما للفدان، اما اثناء التزهير فالري يكون فى الصباح الباكر دائماً ويفضل أن يكون على الحامي «سريع» بحيث تقل كمية المياه واقرب فترات الري وعند تزهير 50% يفضل تقليل معدلات الري عن المعتاد «شبة تصويم» على ان يكون الري في الصباح الباكر دائماً.

استكمل، أنه من المهم إضافة 8-10 لتر حامض فسفوريك «ري غمر» و 4-6 لتر «ري بالتنقيط» مع الري لمدة ريتين متتاليتين أو أكثر والرش صباحا بمخلوط «400 جم طجالب بحرية + 500 جم عناصر عالي الماغنسيوم والمنجنيز والحديد + 25 سم سيتوكينين / 300 لتر ماء للفدان» يليها رشة بالكالسيوم بورون بمعدل 1.5 – 2 سم للتر أو 3 لتر حقناً مع مياه الري «منفرد»، وأثناء التزهير يتم سحب «حقن» نترات بوتاسيوم مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 2.5 كيلو لأي منهما.