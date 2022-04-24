الطماطم تتراجع 150 قرشا.. وتجار يتوقعون استمرار هدوء الأسعار حتى العيد

تراجعت أسعار الطماطم اليوم بقيمة 150 قرشًا لتباع بسعر يتراوح بين 5 و9 جنيهات، فيما واصل الثوم والبصل التراجع ليباع 3 كيلو من كل منهما بـ10 جنيهات، وسط توقعات بمزيد من التراجعات التدريجية في كافة أصناف الخضروات خلال الأيام القليلة المقبلة، مع ارتفاع درجات الحرارة ونضج بشائر العروة الصيفية قبيل عيد الفطر.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية، إنه لا زيادة فى الأسعار والهدوء يسود الطلب على الخضر والفاكهة مدعوما بوفرة المعروض.

نادي: المنتجات متوافرة.. لا داعي للتخزين

وأشار نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن كافة المنتجات متوفرة قبيل عيد الفطر ولا داعي للتخزين الذي يتم قبيل العيد فهناك وفرة فى المعروض، موضحًا أنه لا زيادة في الأسعار خلال أيام العيد، وأنّ سوق الخضراوات والفاكهة بعد زيادة المعروض وتراجع الطلب، شهدت استقرارًا في الأسعار.

وتابع «حاتم» أن الأسواق استعدت لعيد الفطر، وأسواق الجملة ستعود للعمل اعتبارًا من ثاني أيام عيد الفطر، وهناك 3 ورديات لتزويد الأسواق باحتياجاتها من الخضروات والفاكهة، خاصةً أن عددًا كبيرًا من التجار يذهبون إلى بلادهم لقضاء إجازة العيد مع أسرهم.

وتوقع رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة تجارة القاهرة، مزيد من الاستقرار حتى بعد العيد، مع تنوع منافذ البيع وزيادة المعروض في مختلف الأصناف، كما سشهد نضج العروة الصيفية من كافة أنواع الخضروات الأكبر مساحة من العروة الشتوية والأكثر إنتاجية لتنخفض الأسعار بنسبة كبيرة عما هي عليه الآن.

أصناف خضراوات تباع بأسعار أقل من التكلفة

ورصد «حاتم»، أصناف خضراوات تباع بأسعار أقل من التكلفة كالثوم والبصل الذي يباع 3 كيلو منه بسعر 10 جنيهات، وجاءت أسعار باقي الخضراوات والفاكهة كالتالي:

- تباع الطماطم بسعر يتراوح ما بين 5.5 و9 جنيهات.

- كيلو البطاطس يتراوح بين 2 و4 جنيهات.

- البصل بسعر يتراوح بين 1 و2.25 جنيه للكيلو.

- كيلو ورق العنب البناتي بسعر يتراوح ما بين 6 و7جنيهات.

- ورق العنب البلدي بسعر تراوح بين 6 و7 جنيهات.

- الكوسة بسعر بين 1.5و3.5 جنيه.

- الجزر بدون عروش بسعر تراوح بين 1.5 و4 جنيهات.

- الفاصوليا بسعر تراوح بين 3 و7 جنيهات.

- الباذنجان البلدي بسعر 4 و6 جنيهات.

- بيع الباذنجان الرومي بسعر تراوح بين 2.5 و4.5 جنيه.

- يباع الباذنجان الأبيض بسعر تراوح ما بين 5 و8 جنيهات للكيلو.

- يباع الفلفل الرومي البلدي بسعر تراوح ما بين 3.5 و6 جنيهات.

- يباع كيلو الرومي الصوب بسعر تراوح ما بين 5 و8 جنيهات.

- يباع الفلفل الحامي البلدي بسعر 3.5 و5.5 جنيه.

- تباع الملوخية بسعر تراوح ما بين 7 و8 جنيهات.

- يباع الخيار البلدي بسعر تراوح ما بين 2.5 و4.5 جنيه.

- تباع السبانخ بسعر تراوح ما بين 2.5 و4.5 جنيه.

- يباع القلقاس بسعر تراوح ما بين 3 و6 جنيهات.