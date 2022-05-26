وفد «التنسيقية» يشارك في منتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب في منتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب، اليوم، تحت شعار «رؤية وطن».

‏‎بدأت فعاليات المنتدى بعرض فيلم قصير بعنوان «رؤية وطن»، إلى جانب عرض فني لفريق طلائع وزارة الشباب والرياضة، قبل أن يتم عرض البيان الختامي والتوصيات التي وصل إليها منتدى الشباب والرياضة.

منتدى العاملين بالشباب والرياضة

وفي حضور وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلن المنتدى عن توصياته والتي تضمنت استمرار تنظيم منتدى العاملين بالشباب والرياضة تحت شعار «رؤية وطن»، على أرض مصر، وتدشين موقعا إلكترونيا خاص بالعاملين بالشباب والرياضة، لتسهيل التواصل بين العاملين على مستوى العالم العربي كافة، وتسهيل تدريب العاملين بوزارات الشباب والرياضة على مستوى العالم العربي.

أهمية التحول الرقمي

وتضمن البيان الختامي، التوصية بأهمية التحول الرقمي وأهمية الهوية العربية واستثمار الشباب وتنميه مهارتهم، وأهمية وجود منصات عملية، وتأسيس مكتب للعاملين في وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية لتسهيل التواصل بين الشباب كافة في العالم العربي.

وضم وفد التنسيقية، أحمد البشبيشي، نسمة حمدي، فاطمة يكن، ومريم النجدي.