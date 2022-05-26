داعية: يجب إصلاح القلوب لأن الإنسان يوزن عند الله بقلبه لا بجسده

أكد الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، أن القلب ملك الأعضاء، ووجوب استصلاحه لصلاح الجسد، وخطورة تركه وتعريضه للفساد المنتهي لفساد الجسد، وذبوله وترديه، وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف.

حديث النبي عن القلوب

أوضح الداعية أحمد صبري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشابهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب».

صلاح القلوب

أشار «صبري»، إلى أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم السابق فيه بيان لفضل القلب وأنه ملك الأعضاء، كما يجب استصلاح القلب لصلاح الجسد، وتتمثل خطورة القلب في تركه وتعريضه للفساد، والذي ينتهب بفساد الجسد وذبوله وترديه.

المرء يوزن عند الله بقلبه لا بجسده

وأضاف الداعية أحمد صبري، أن المرء يوزن عند الله عز وجل بقلبه لا بجسمه، وقال يحيى بن معاذ رحمه اله: «القلوب كالقدور في الصدور تغلي بما فيها، ومغارفها ألسنتها، فانتظر الرجل حتى يتكلم فإن لسانه يغترف لك ما في قلبه من بين حلو وحامض، وعذب وأجاج، يخبرك عن طعم قلبه اغتراف لسانه»، وما سبق يوضح أهمية إصلاح القلوب لأن الإنسان سوف يحاسب أمام الله على ما في قلبه لا على ما في جسده، ولأن صلاح القلوب من صلاح الجسد كله كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث.