داعية يوضح 10 أسباب لحصول البركة في حياة المسلم «منها بر الوالدين»

كشف الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، عن أسباب حصول البركة للمسلم في حياته، حيث أكد أن هناك مجموعة من الأسباب التي تجعل البركة تحصل للسلم في حياته، ومن هذه الأسباب بر الوالدين، حيث روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله، قال: الصلاة لوقتها، قلت: ثم أي، قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي، قال: الجهاد في سبيل الله، قال: حدثني بهن ولو استزدته».

أسباب حصول البركة في حياة المسلم

وأوضح الداعية أحمد صبري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسباب حصول البركة في حياة المسلم كثيرة ولا حصر لها، ولكن نركز على 10 أسباب لحصول البركة في حياة المسلم، وهذه الأسباب من أهم الأسباب التي يجب على المسلم الالتزام بها لحصول البركة، وهذه الأسباب كالتالي:

10 أسباب لحصول البركة في حياة المسلم

1ـ تقوى الله عز وجل، وذلك لقول الله تعالى «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَ،كِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ».

2ـ قراءة القرآن الكريم، وذلك لقول الله تعالى «وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ».

3ـ الصدق في البيع والشراء، وذلك لما روى عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».

4ـ الصدق بين الشركاء، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «يقول الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما».

5ـ البعد عن الفسق، وذلك لقول الله تعالى «قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ».

6ـ البكور في كل أمر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم «اللهم بارك لأمتي في بكورها».

7ـ الإسلام، لقول النبي «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد القصاص الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها، إلا أن يتجاوز الله عنه».

8،ـ الاستخارة، لما روى عن جابرِ بنِ عبدِ اللّه رضيَ اللّهُ عنهما قال «كان رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يُعلِّمُنا الاستخارةَ في الأُمورِ كما يُعلِّمنا السورةَ منَ القرآنِ يَقولُ: إذا همَّ أحدُكم بالأمرِ فلْيَركعْ رَكعتَينِ منِ غيرِ الفريضةِ ، ثمَّ لِيَقُلْ : اللَّهمَّ إني أستخيرُكَ بعلمك ، وأستَقدِرُكَ بقُدرَتِكَ، وأسألُكَ من فضلكَ العظيمِ ، فإنَّكَ تَقدِرُ ولا أقدِرُ ، وتَعلمُ ولا أعلَمُ ، وأنتَ علاَّمُ الغُيوب ، اللهم إِنْ كنتَ تَعلم أن هذا الأمرَ، ثم يسمِّيه بعينِهِ ، خيراً لي في عاجلِ أمري وآجِلِهِ، قال : أو في دِيني ومعاشي وعاقِبةِ أمري ، فاقدُرْه لي ويَسِّرْه لي ثم باركْ لي فيه ، وإن كنتَ تَعلم أنه شرٌّ لي في ديني ومعاشي وعاقبةِ أمري ، أَو قال في عاجِلِ أمري وآجِلِه ، فاصرفه عني ، واصرِفني عنه ، واقْدُرْ لي الخيرَ حيثُ كان ثم رضِّني به».

9ـ الدعاء، فبالدعاء تستجلب البركة والرحمة والمغفرة من الله الرحيم الرحمن.

بر الوالدين وصلة الرحم

10ـ بر الوالدين وصلة الرحم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أحب إلى الله قال: «الصلاة لوقتها قلت: ثم أي، قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي ، قال: الجهاد في سبيل الله، قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني».