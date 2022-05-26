«إي فاينانس» تفوز بجائزة الريادة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي

حصلت مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، الشركة الحكومية المملوكة لوزارة المالية، على جائزة الريادة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي في مصر لعام 2021، باعتبارها أكثر الشركات تأثيرا في الاقتصاد المصري.

تكريم «إي فاينانس» خلال احتفالية BT100 السنوية الخامسة

جاء تكريم «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية في احتفالية bt100 السنوية الخامسة، برعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناءً على دور المجموعة البارز في دعم توجهات الدولة نحو رقمنة جميع الخدمات وتعميم مظلة الشمول المالي، فضلا عن دورها الرائد في التحول الرقمي.

«سرحان»: إنجازات كبيرة لـ«إي فاينانس» بدعم من الوزارات والهيئات الرسمية

قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، إن النتائج المتميزة والإنجازات الكبيرة التي تصل إليها المجموعة نابعة في الأساس من حرصها الرئيسي على دعم التنمية الاقتصادية، انطلاقاً من التحول الرقمي المالي والتكنولوجيا المالية، وبدعم وشراكة كبرى الوزارات والهيئات والمؤسسات المالية العامة والخاصة في مصر.

وجرى تكريم مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وتسلم الجائزة محمود حسني الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي بالمجموعة، وذلك ضمن أكثر الشركات تأثيراً في الاقتصاد المصري، وذلك وسط حضور إعلامي مكثف وبحضور مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة ونخبة من رجال الأعمال ومديري كبرى المؤسسات الاقتصادية ورجال المال والأعمال في مصر.

أعرب محمود حسني، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي بمجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، عن سعادته البالغة بتسلم الجائزة التي تعكس جهود فريق عمل متكامل في جميع القطاعات والشركات التابعة برئاسة إبراهيم سرحان، وبشراكة قوية وتعاون مثمر ومستمر مع مختلف مؤسسات الدولة وسط مزيد من التحفيز والسعى للتوسع بأعمال وأنشطة المجموعة داخل مصر وخارجها.

يذكر أن bt100 هو حفل توزيع الجوائز يقام سنويًا للإعلان عن أكثر شركات تأثيرا في الاقتصاد المصري، ويعد هذا الخامس لتكريم «إي فاينانس»، وقد حظت الاحتفالية على مدار السنوات السابقة على رعاية مجلس الوزراء المصري، تكليلًا لجهودها في دعم الشركات والأفراد المؤثرين في مجتمع الأعمال والاقتصاد بمصر وتسليط الضوء على انجازاتهم في مختلف المجالات والجهود المبذولة التي حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها، وذلك تماشيًا مع خطى الدولة في خطة الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030.