الخارجية توقع اتفاقية لتفعيل نظم التحصيل الإلكترونية مع بنك مصر و«إي فاينانس»

شهد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية ثُلاثية بين وزارة الخارجية وبنك مصر وشركة إي فاينانس.

تفعيل نظم التحصيل الإلكترونية

وصرّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنّ توقيع الاتفاقية يأتي في إطار سياسة الحكومة المصرية نحو تفعيل نُظم التحصيل الإلكترونية، واتساقًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي، موضحا أنّ الوزارة تعاونت بشكل مبدئي مع جامعة بنها، لتطوير واستضافة منصة المدفوعات الإلكترونية الخاصة بوزارة الخارجية.

مسابقة التعيين في وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي

وأوضح حافظ، أنّه اتصالا بذلك، جرى التنسيق مع بنك مصر وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance لإبرام اتفاقية بشأن خدمات التحصيل الإلكتروني لمستحقات وزارة الخارجية ذات الصلة بالرسوم الخاصة بالتقدم إلى مسابقة التعيين في وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا، كباكورة تفعيل عمل تلك المنصة.

وفي سياق آخر، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أنّه جار حاليًا التنسيق مع بنك مصر لوضع آلية توفر للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج فتح حسابات شـخصـية لدى بنك مصر لاستثمار أموالهم ومدخراتهم في مختلف أوجه الاستثمار التي يُقدمها البنك.

وأوضح حافظ أنّه جار العمل على وضع الآليات المالية والقانونية ذات الصلة بالتنسيق مع بنك مصر، لتيسير الإجراءات الخاصة بفتح الحسابات، وضمان حقوق جميع الأطراف، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن الإجراءات الخاصة بتلك الآلية وموعد إطلاقها.

وأضاف حافظ أنّ تلك الآلية المُنتظرة تأتي في إطار العمل المتواصل لوزارة الخارجية، لتعزيز الروابط مع أبناء مصر المقيمين بالخارج، والسعي نحو توفير منصة آمنة لمن يرغب منهم في استثمار مدخراتهم في مصر، وبما يُسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي داخل البلاد.