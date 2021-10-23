بنك مصر يشارك في الطرح العام لشركة «إي فاينانس» ببيع 15% من حصته

شهدت سوق الأوراق المالية طرح شركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية المتخصصة فى التكنولوجيا المالية والبنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية والشريك الحصرى للمدفوعات الحكومية، حيث شهد الطرح إقبالاً كبيراً من الأفراد وتم تغطية الطرح العام 61.4 مرة ليكون أحد أكبر الطروحات التى شهدتها البورصة المصرية بحصيلة بلغت 5.8 مليار جنيه عن بيع 417.8 مليون سهم تمثل 26.1% من الشركة.

وقال بنك مصر فى بيان، إنه أقدم مع باقى مساهمى الشركة على بيع 15% من أسهمهم تعزيزاً للتوجه العام للدولة المصرية لزيادة رأس المال الحر للشركة، المساهمة فى برنامج الطروحات الحكومية، فضلاً عن الأثر الإيجابى الذى يعود على الشركة والاقتصاد من خلال دخول مستثمرين محليين وأجانب، حيث بلغت نسبة المستثمرين الأجانب فى الطرح 72% مما يسهم فى زيادة حجم التداولات ودعم السيولة.

وعلق محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلاً «يسعدنا إتمام ذلك الطرح، حيث إن الشركة تعتبر أحد أهم اللاعبين بسوق المدفوعات فى مصر، إذ تقدم خدماتها من خلال مجموعة متنوعة من المنصات التى تتخصص بتسوية معاملات الدفع والتحصيل الحكومية التى يبلغ قيم عملياتها خلال عام 2020 مبلغ 2.1 تريليون جنيه، مقسمة إلى 1.4 تريليون جنيه مدفوعات و0.7 تريليون جنيه متحصلات».

أشار «الإتربى» إلى أن «إى فاينانس» تتمتع بوجود منصة للجمارك، والقطاع الزراعى، والقطاع الصحى، وتستحوذ على حصة 75.0% من سوق إصدار البطاقات البلاستيكية فى مصر، فضلاً عن تقديمها لخدمات التعهد، والاستشارات الفنية لدفع عملية التحول الرقمى بالبلاد.

وقال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك حقق معدل عائد داخلى على الاستثمار فى الشركة يفوق 45%، وإن طرح الشركة يمثل قيمة مضافة لمحفظة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ويسهم فى تعزيز نمو رأس المال السوقى ويقدم منتجات جديدة تُمكن المُستثمرين بالسوق من تنويع استثماراتهم فى شركات قوية بالسوق المصرية، خاصة أن الشركة تمثل أحد اللاعبين الرئيسيين التى تعتمد عليها الدولة المصرية فى خطواتها تجاه تحقيق رؤية مصر 2030 التى تستهدف التحول نحو الاقتصاد الرقمى والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات فى تقديم خدمات ذكية للمواطنين.

ويعمل بنك مصر على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر، كما يحرص بنك مصر دائماً -كونه مؤسسة مصرفية رائدة- على الدخول فى المبادرات والبروتوكولات التى تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كل شرائح العملاء، بحسب البيان.