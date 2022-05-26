متحدث «الزراعة»: هناك تنسيق بين مصر ومختلف الدول لزيادة الصادرات

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن هناك عمليات متابعة مستمرة من الوزارة لتحديث وتطبيق الأساليب العلمية في الزراعة من أجل زيادة الإنتاجية والمساحة المزروعة من الأراضي وسط المشاريع القومية التي تقدمها الدولة، مثل مشروع توشكى وغيره، وهذا سيزيد من فائض التصدير.

تنسيق بين مصر ومختلف الدولة

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج النشرة المذاعة عبر قناة Ten، مساء اليوم، أن هناك تنسيق بين جمهورية مصر العربية ومختلف دول العالم لزيادة الصادرات المصرية، خاصة بعد أن أصبح هناك سمعة دولية جيدة للمنتج الزراعي المصري والصادرات، مبينا أن الدولة المصرية تتمنى في القريب العاجل تحقيق الهدف المنشود من زيادة الصادرات.

حرص الدولة على زيادة الصادرات

من جهتها ألمحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الدولة على المؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع الصناعة والتصدير خلال العام الماضي والنهوض بالقطاع إلى مستويات أفضل بما يسهم في دعم منظومة الاقتصاد المصري وزيادة تنافسية المنتج المصري، مؤكدة خلال اللقاء الموسع مع رؤساء المجالس التصديرية بأن الدولة تريد رفع الصادرات، بعد أن حققت في الربع الأول من العام الحالي زيادة بنسبة 20% بالمقارنة مع نفس الوقت العام الماضي، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء طالب بتسهيل معدلات التنمية الصناعية وزيادة الصادرات من خلال تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية.