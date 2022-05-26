موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022.. تعرف على الرابط

شهد موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022، زيادة الإقبال من قِبل المواطنين لتصفحه، رغبة منهم في إتمام عملية تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين قبل انتهاء مهلة التسجيل المحددة في 30 يونيه المقبل، وذلك بناء على القرار المعلن من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن مد مهلة التسجيل للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية الذين تسلموا رسالة عبر بون صرف الخبز تطالبهم بتسجيل رقم محمول مسجل باسم رب الأسرة.

موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022

وعاد منذ قليل رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022 للعمل بكامل قوته بعدما تسبب ضغط الزيارات في تعطل الموقع لفترة وجيزة، نظرا لزيادة إقبال المواطنين على الموقع لتسجيل رقم الموبايل إلكترونيا في دقائق معدودة حال كتابة رقم موبايل صحيح مسجل باسم رب الأسرة.

خطوات تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر

1- تصفح محرك البحث جوجل.

2- الدخول على موقع دعم مصر.

3- النقر على رابط دعم مصر.. جمهورية مصر العربية.

4- بعد فتح الصفحة الرئيسية لصفحة موقع دعم مصر تظهر خانة يتم كتابة رقم البطاقة التموينية فيها.

5- كتابة رقم بطاقة التموين المكونة من 12 رقما والمدون على البطاقة.

6- بعد ذلك تظهر رسالة مباشرة باسم رب الأسرة صاحب البطاقة.

7 - ثم يتم تدوين رقم محمول مسجل باسم صاحب بطاقة التموين في شركة المحمول التي يختارها المواطن.

8- تظهر رسالة قبول الرقم المحمول.

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الهدف من تسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين هو خلق هوية رقمية بين الوزارة والمواطن صاحب البطاقة.