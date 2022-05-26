فيفي عبده ترقص بالعباءة الخليجي على أنغام أغنية عراقية: «يا مساء الفل»

نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وهي ترقص على أنغام أغنية «ضمني» للفنان العراقي محمود التركي.

فيفي عبده ترقص على أغنية «ضمني»

وعلقت فيفي: «يا مساء الفل من إسكندرية تحياتي للعراق».

فيفي عبده تشارك في جنازة سمير صبري

وشاركت الفنانه فيفي عبده في جنازة الفنان سمير صبري والذي رحل عن عالمنا، يوم 20 مايو بعد صراع مع مرض السرطان والقلب، وأثناء تشيع الجثمان انهارت فيفي عبده من البكاء، ورافقت الجثمان إلى الإسكندرية للدفن في مقابر الأسرة بالمنارة.

وأثناء عودة فيفي عبده حدث عطل مفاجئ في سيارتها جعلها تعود على ظهر ونش، بعد أن تعطلت في الطريق الصحراوي، وشاركت وقتها فيديو مع جمهورها عبر «إنستجرام»، قائلة: «مساء الخير، دفنا الفنان سمير صبري ربنا يرحمة وينور قبره، والعربية عطلت في الطريق، وأنقذنا ونش سحب العربية لمصر بخير، أنا بكلمكم كده من الدور التاني».