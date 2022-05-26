مفاجأة.. سمير صبري تبرع بملابس أعماله قبل وفاته للأوبرا ومسرح البالون

كشف المخرج محمد تركي، مُرافق وصديق الفنان سمير صبري طوال السبعة أعوام الأخيرة، عن تبرع الراحل بملابس أعماله الفنية الاستعراضية قبل فترة من وفاته، وذلك بشكلٍ مفاجئ.

وقال محمد تركي، لـ«الوطن»: «سمير صبري اصطحبني ذات مرة في الفترة التي أعقبت إصابته بمرض السرطان، إلى مكتبه بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، وجمعنا الملابس التي ظهر بها في أعماله الفنية الاستعراضية على مدار مشواره الفني كله، للتبرع بها»، لافتًا إلى أنّ «سمير أرسلهم إلى مغسلة لتنظيفهم أولًا قبل التبرع بهم».

ملابس سمير صبري بين دار الأوبرا ومسرح البالون

وأوضح أنّ سمير صبري، أرسل نصف هذه الملابس، إلى دار الأوبرا المصرية، والنصف الآخر إلى مسرح البالون، حيث تسلمهم منه آنذاك البيت الفني للفنون الشعبية و الاستعراضية بقيادة المخرج عادل عبده.

حلقات جديدة من برنامج ذكرياتي لـ سمير صبري.. إحداها مع إيناس جوهر

يذكر أنّ سمير صبري، كان انتهى من تسجيل 3 حلقات من برنامجه الإذاعي، «ذكرياتي» الذي يُذاع عبر إذاعة الأغاني، قبل وفاته بيومٍ واحد، حلقة مع الإذاعية إيناس جوهر، وكذلك حسن يوسف وفاروق فلوكس، ومن المُقرر إذاعتهم على مدار الأسابيع الثلاث الماضية، حيث إن البرنامج يُذاع الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الرابعة عصرًا ولمدة ساعة كاملة.

ورحل الفنان سمير صبري عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز الـ86 عامًا، بعد صراع مرض السرطان الذي عانى منه عامًا كاملًا، وتمت صلاة الجنازة على الفنان سمير صبري بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر ليتم دفن الجثمان في الإسكندرية بمقابر الأسرة.