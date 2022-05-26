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عاجل.. النيابة العامة تعاين مسرح جريمة مزرعة أكتوبر: الضحايا يرتدون ملابسهم

كتب:

جيهان عبد العزيز وإبراهيم ناصر
09:56 م | الخميس 26 مايو 2022
قتل - تعبيرية

قتل - تعبيرية

يواصل فريق من النيابة العامة معاينة مسرح جريمة مزرعة الشيخ زايد بعد العثور 5 جثامين داخلها لخفير و4 من أفراد أسرته وهم ابنتيه واثنين من أحفاده.

وعاين فريق من النيابة العامة أماكن العثور على الجثامين داخل المزرعة، وقام بمناظرتها قبل استدعاء سيارة الإسعاف ونقلها لمشرحة زينهم، للتشريح وبيان سبب الفتاة.

آثار دماء على الأرض

ولاحظ فريق النيابة العامة، وجود آثار دماء الضحايا على الأرض، وتبين أنهم يرتدون ملابسهم بكاملها، واستمر فريق النيابة العامة في أعمال معاينة مسرح الجريمة للمزعة بشكل كامل بداية من أسوارها ومسافة ارتفاع تلك الأسوار والفتحات المخصصة لدخول تلك المزرعة.

المباحث تكثف جهودها لكشف اللغز

وشملت أعمال المعاينة المكان المخصص لمعيشة الخفير وأسرته وفحصه بشكل كامل. وتكثف مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث جهودها؛ لكشف لغز تلك المذبحة وظبط مرتكبيها.

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