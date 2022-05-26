عاجل.. تفاصيل مذبحة مزرعة أكتوبر: ابن خفير اكتشف مقتل والده و4 من أسرته

كشفت معاينة فريق البحث الجنائي من مسرح جريمة مقتل خفير وأسرته، داخل مزرعة بالشيخ زايد، عن أن الضحايا «عادل أبو زيد» 54 عاما من منطقة برقاش بالجيزة، وابنتيه البالغتان 24 و17 عاما على الترتيب، وحفيدتيه الطفلتين البالغتين من العمر 6 و8 سنوات على الترتيب.

5 جثامين لـ خفير وأسرته

تبين من أعمال الفحص المبدئي لمسرح الجريمة، أن نجل المجني عليه الأول حضر للاطمئان على والده وأشقائه، فوجدهم مقتولين، فأبلغ أجهزة الأمن التي انتقلت إلى مكان الحادث على الفور.

واستدعت مباحث الجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة، سيارة إسعاف لنقل جثامين ضحايا مزرعة أكتوبر، وهم 5 أشخاص وعائلتة إلى مشرحة زينهم، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين وموافاة النيابة العامة بتقارير الصفة التشريحية، وتحديد أسباب الوفاة.

الأمن يعاين المزرعة

وأوضحت معاينة الفريق الأمني الذي أشرف عليه اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن الضحايا الـ5 عثر عليهم جثث هامدة داخل المزرعة، ويواصل فريق البحث الجنائي جمع الأدلة من مسرح الجريمة، فهو بمثابة شاهد صامت على كيفية تنفيذ الجاني لجريمته.