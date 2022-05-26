الفنان مجدي كامل بعد حصوله على الدكتوراه: الموهبة دون دراسة ليس لها قيمة

عبر الفنان مجدي كامل عن سعادته البالغة، بحصوله علي درجة الدكتوراه من المعهد العالي للفنون المسرحية، أحد معاهد أكاديمية الفنون، إذ ناقش رسالة الدكتوراه تحت إشراف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون السابق، وأمام الدكتورة سميرة محسن والدكتورة سحر سيد أمين.

كنت متفوق في الدراسة

وقال الفنان مجدي كامل في تصريحات لـ«الوطن» إنه خاض خطوة التقديم للحصول على الدكتوراه لأنه يرى أن الموهبة دون دراسة ليس لها قيمة، موضحا: «كان لازم أصقل الموهبة بالدراسة، أنا الحمدلله كنت متفوق في الدراسة واتعينت معيد فور انتهاء دراستي وبعد كدا اتجهت لتحضير الدكتوراه».

الممثل طول الوقت لازم يطور نفسه

وأستطرد: «عليك كممثل طول الوقت تطور في نفسك، وأنا بقى عليا مسؤولية كبيرة بدعي ربنا إني أكون قدها، لازم أوصل لخبراتي للطلاب، انا أعتبر نفسي محظوظا لإشراف أسماء كبيرة علي رسالتي، وحصولي على الدكتوراه هيفيدني أكتر في شغلي».

ووجه مجدي كامل الشكر لوالديه ودورهما في مسيرة نجاحه ومشواره، ولم يتمالك دموعه ودخل في نوبة بكاء، كما وجه الشكر لزوجته الفنانة مها أحمد وأولاده، مشيرا إلى أن فرحتهم نجاح كبير له .

من هو مجدي كامل؟

الجدير بالذكر ان مجدي كامل ممثل مصري، بدأ مسيرته الفنية قبل تخرجه بعام من معهد الفنون المسرحية الذي زامل فيه الفنانين محمد سعد، وأحمد السقا، عندما استعان به المخرج الكبير عاطف الطيب، ليقوم بدور صغير في فيلمه «دماء على الأسفلت»، عام 1992، لتبدأ بعدها مسيرة طويلة لمجدي كامل الذي تخرج بتقدير جيد جدًا، وأصبح معيدًا في المعهد، واشترك في عدة أفلام ومسلسلات من أبرزها «فتاة من إسرائيل» و«مرسيدس» و «اختفاء جعفر المصري»، «حبك نار» وغيرها.