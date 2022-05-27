بعيدا عن التكييفات.. أرخص أنواع مكيف الهواء في الأسواق تبدأ من 276 جنيها

عند ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف من كل عام، يرغب الكثيرون في الحصول على التهوية المناسبة التي تجعلهم يواجهون الموجات الحارة، وبجانب التكييفات التي تعرف بارتفاع أسعارها، يوجد مكيفات الهواء التي تساعد على توزيع الهواء والرطوبة وبأسعار مخفضة.

ويمكن الحصول على مكيفات الهواء من الأسواق والمحال المختلفة، إذ يقبل على شرائها الكثيرون، نظرا لفوائدها مقارنة بالتكيفات فهي تعمل على تقليل الرطوبة في منزلك، بالإضافة إلى الحفاظ على صحتك، خاصة لمن يعانون مع مشاكل في التنفس ومرضى الربو.

وفيما يلي نعرض أبرز أسعار مكيفات الهواء، وفق أحد مواقع التسوق عبر الإنترنت، بأسعار تقارب على الـ300 جنيه.

أسعار مكيفات الهواء في الأسواق

مكيف هواء محمول، مبرد هواء تبخيري شخصي قابل لإعادة الشحن 5 في 1 مع 3 سرعات كما يتوافر بـ7 ألوان، وهو مكيف هواء هادئ محمول للغرفة والمنزل والمكتب والسيارة بسعر يصل إلى 419 جنيه.

مكيف هواء المحمول، أقل من 3000 وحدة حرارية بريطانية من اركتيك اير طراز AirC01 بسعر يصل إلى 500 جنيه.

موجه هواء مكيف السبلت بـ900 جنيه.

مكيف هواء شخصي من ارتيك اير للمكتب والسيارة بسعر يصل إلى 276 جنيه.

كما يصل سعر مكيف هواء صغير محمول USB 3 في 1 مبرد هواء، مرطب، منقي مع 7 أضواء ملونة، مكيف هواء شخصي إلى نحو 320 جنيه.

وسجل سعر مكيف هواء به نافذة للتبريد فقط MWF-12CR مزود بريموت كونترول - 1.5 حصان، من ميديا نحو 6.600 جنيه.

وسجل سعر موجه تدفق هواء مكيف السبلت القابل للتعديل من ويتفورمز بدون تثقيب للجدار، ومن صناعة تركية نحو 370 جنيه.

كما وصل سعر مكيف هواء كاريير اوبتيماكس العاكس للتسخين والتبريد، وكفائته 1.5 حصان.

53Qhc12Dn-708 إلى نحو 12 ألف جنيه.