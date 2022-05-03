لخفض فاتورة الكهرباء.. نصائح مهمة لترشيد استهلاك التكييف

قدمت الشئون الفنية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة من النصائح لربات وأرباب البيوت، للاستخدام الأمثل لأجهزة التكييف خلال فصل الصيف، لترشيد الاستهلاك وخفض الفاتورة الشهرية، ولإطالة عمر أجهزة التكييف.

نصائح لترشيد استهلاك التكييف

نصحت هندسة كهرباء التحرير، عند استخدام جهاز التكييفـ بضرورة غلق الأبواب والنوافذ، لمنع تسريب الهواء، وتظليل الغرفة، بالإضافة إلى إغلاق النوافذ قبل تشغيل التكييف، إذ تساهم تلك الخطوة في تخفيض استعمال التكييف بنسبة 10-20%، ويجب تركيب التكييف في الظل لتخفيض الاستهلاك بنسبة 10%، لافتة إلى أنه في بعض أيام الصيف، تكون المروحة كافية، لتلطيف درجة حرارة المكان.

استخدام السعة المناسبة للمكان

طالبت أيضا، بأهمية ضبط درجة الحرارة بالتكيبف، بحيث لا تقل عن 24 درجة، لأن ذلك يوفر في الاستهلاك بنسبة 6-8%، بجانب عدم استخدم التكييف عندما تكون درجة حرارة الجو مناسبة في حدود 24-25 درجة، مشيرة إلى أنه يجب مراعاة استخدام سعة التكييف المناسبة للمكان المراد تبريده، لأن استخدام جهاز بحجم أقل من المطلوب، يسبب تشغيل زائد وأداء سيئ للجهاز، بينما لختيار حجم أكبر يؤدي إلى مستويات رطوبة عالية، وكفاءة أداء منخفضة.

الصيانة الدورية للتكييف

أكدت هندسة كهرباء التحرير، ضرورة المواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف، بتنظيف فلتر الهواء، بالإضافة إلى التأكد من أن جميع الأجزاء المتحركة في جهاز التكييف، تعمل بسهولة، وأن حركة سريان هواء المكيف سهلة، وتعمل بكفاءة عالية.

تجنب استخدام مزيل الرطوبة

أشارت إلى أنه يجب تجنب أن يكون «ثرموستات» جهاز التكييف، بالقرب من اللمبات أو مصدر الحرارة، وكذلك تجنب استخدام مزيل الرطوبة، أثناء تشغيل جهاز التكييف، مضيفة بأنه عند شراء جهاز التكييف، يراعى اختيار الجهاز الأكثر كفاءة، أي الأقل استهلاكا للكهرباء، ويتم التعرف علي ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز، بالإضافة إلى الحرص على إغلاق جهاز التكييف قبل مغادرة الغرفة، مشددة على ضرورة فحص نظام التكييف فورا، بواسطة متخصصين في حالة الإحساس بعدم التبريد بالصورة المناسبة.